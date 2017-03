Ăn đu đủ xanh gây sẩy thai?

Hoàng Vy (23 tuổi, Q.9)







Theo TS-BS Lê Thị Thu Hà, BV Từ Dũ TP.HCM (Báo Phụ nữ TP.HCM)



- Đu đủ xanh đã được người dân các nước ở châu Á tin rằng có khả năng gây sẩy thai. Nghiên cứu trên chuột ở Ấn Độ, cho chuột đang mang thai ăn nhiều loại trái cây khác nhau thì kết quả cho thấy đu đủ xanh có gây sẩy thai.Khi thử nghiệm chất chiết xuất từ nhựa đu đủ (papaya latex extract, PLE) trên tử cung chuột ở các chu kỳ động dục và thai nghén khác nhau, kết quả cho thấy tác động của PLE gây co thắt tử cung xảy ra mạnh nhất là ở các giai đoạn sau của thai kỳ, tương ứng với kỳ estrogen đạt được nồng độ cao nhất.Trên người chưa có bằng chứng về nguy cơ sẩy thai do ăn đu đủ xanh, vì lý do y đức nên không thể thử nghiệm tương tự như trên chuột. Dân gian ta có câu “Có kiêng có lành”, thôi thì bạn cũng đừng nên dùng thử đu đủ xanh. Nhưng với đu đủ chín thì không sao đâu Vy ạ.