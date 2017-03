An Giang dẫn đầu số trẻ chết vì bệnh TCM

Từ đầu năm đến nay tỉnh này dẫn đầu cả nước về số người chết do bệnh tay-chân-miệng (TCM) với chín trẻ tử vong. Toàn tỉnh hiện có gần 1.500 ca mắc, tăng gần chín lần so cùng kỳ năm ngoái. Những ca tử vong phần lớn đều phát hiện điều trị trễ. Cũng theo BS Danh, bệnh TCM bùng phát tại An Giang từ giữa năm 2011. Có thời điểm mỗi tuần phát hiện 200-250 ca mắc. Hiện nay trung bình phát hiện 50 ca/tuần.

Cùng ngày, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh mới xuất 12 tỉ đồng ngân sách hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh TCM. Ông cũng chỉ đạo ngành y tế tỉnh cần tăng cường tuyên truyền tại các điểm có trẻ tập trung như nhà trẻ, trường mẫu giáo về vệ sinh cá nhân nhằm ngừa lây bệnh.

VĨNH SƠN