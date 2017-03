An Giang: Khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo

(PL)- Ngày 5-12, đoàn Thầy thuốc tình nguyện khám bệnh nhân đạo An Giang đã đến xã Vĩnh Hậu (huyện An Phú) khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 800 người nghèo với kinh phí hơn 40 triệu đồng do đoàn vận động.

Đoàn Thầy thuốc tình nguyện khám bệnh nhân đạo An Giang khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại xã Vĩnh Hậu sáng 5-12. Y sĩ Nguyễn Văn Tư, Trưởng đoàn thầy thuốc, cho biết đoàn hiện có 13 cán bộ y tế và hàng chục tình nguyện viên. Kinh phí hoạt động và thuốc men được vận động từ những mạnh thường quân. Từ đầu năm đến nay, đoàn đã khám, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho gần 5.000 lượt người bị bão lũ ở các tỉnh miền Trung. V.SƠN