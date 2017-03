Ăn giống người Nhật giúp bạn sống lâu

Cung cấp nhiều chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh có thể giúp giảm LDL (cholesterol gây hại) và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Omega-3 – một loại chất béo tốt cho cơ thể - giúp giảm nguy cơ tim mạch và làm tăng cơ hội sống sót sau cơn đau tim.

Chất béo lành mạnh còn có thể làm giảm chất béo trung tính trong máu, từ đó giảm thiểu các bệnh tim mạch. Thực phẩm giàu chất béo tốt bao gồm các loại hạt, dầu cá, ô-liu và trái bơ.

Ăn như người Nhật Bản

Nhật Bản luôn tự hào là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất. Và một trong những lý do chính là chế độ ăn lành mạnh. Người dân ở Nanago và Okinawa có tuổi thọ cao và nguy cơ thấp đối với các bệnh liên quan đến tuổi già.

Người dân ở đây tiêu thụ ít calo hơn, trong khi ăn nhiều thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Người Nhật còn ăn nhiều đậu phụ (đậu hũ) giàu protein giúp ngăn ngừa ung thư vú và bệnh tim.





Ăn nhiều cá

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cá giúp chống lại bệnh tim mạch, ung thư tuyến tiền liệt, mất thị lực, sa sút trí nhớ liên quan đến tuổi tác. Về dài lâu, ăn nhiều cá giúp ngăn chặn ung thư miệng và da ở giai đoạn đầu.

Uống rượu vang đỏ

Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống một lượng vừa đủ rượu vang đỏ có thể làm chậm quá trình lão hoá và giảm thiểu các bệnh tim mạch. Rượu vang cải thiện nồng độ cholesterol và chống viêm tốt.

Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng nó: Phụ nữ nên uống 1 ly/ngày, còn đàn ông thì không nên tiêu thụ quá 2 ly.

Tránh ăn quá no

Ăn quá nhiều có thể tạo ra một vài áp lực lên cơ thể. Đây là lý do tại sao ăn quá no có thể dẫn đến bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2. Bạn nên ngừng ăn khi cảm thấy no khoảng 80%. Nên nhai kỹ và chậm để cơ thể nhận biết được khi nào dạ dày đã no.





Ăn nhiều trái cây và rau

Trái cây và rau chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng. Chế độ ăn uống giàu trái cây và rau giúp bạn duy trì trọng lượng cơ thể hợp lý và giảm thiểu nguy cơ tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng bảo vệ tế bàokhỏi các gốc tự do gây hại.

Ăn nhiều quả việt quất và nho

Nho và việt quất là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất chống ôxy hoá nhất. Chúng cũng có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, giảm thiểu các bệnh mất trí nhớ và sa sút trí tuệ liên quan đến tuổi tác.

Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn

Nếu bạn tiêu thụ muối giảm đến khoảng 6-7 g mỗi ngày, nguy cơ tử vong do đột quỵ sẽ giảm mạnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ít muối trong chế độ ăn giúp hạ huyết áp ở mức vừa phải. Kiểm soát huyết áp cũng giúp bảo vệ các tế bào não, giảm sa sút trí tuệ do tuổi tác.