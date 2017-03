Ăn kiêng làm giảm khả năng sinh con

Dinh dưỡng có tác động trực tiếp tới khả năng của tinh trùng nam giới. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng thói quen ăn uống nghèo nàn và thường xuyên uống rượu của cánh nam giới sẽ làm hạ thấp số lượng và chất lượng của tinh trùng, làm khả năng thụ thai bị giảm đi đáng kể.



Vấn đề vô sinh ở nam giới cũng cao tương đương với nữ giới, lên đến 40%, và phần nhiều là do cách ăn uống và sinh hoạt gây ra. Việc uống rượu, café, hút thuốc lá… ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng của tinh trùng và khả năng sinh sản.



Những chất dinh dưỡng nào cần bổ sung?



Chế độ ăn uống của bạn nên cân bằng, đa dạng và bổ sung thường xuyên. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các ông bố tương lai để đảm bảo khả năng sinh sản:



- Ăn nhiều các loại thực phẩm giàu Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Các dưỡng chất này giúp ngăn ngừa khuyết tật tinh trùng và tăng khả năng hoạt động của nó. Một cốc nước cam có chứa tới 124mg vitamin C nên một ngày, bạn nên uống ít nhất khoảng 90mg và nếu bạn hút thuốc thì mỗi ngày nên uống 1 cốc nước cam.



- Bổ sung đủ kẽm. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc thiếu hụt kẽm trong thời gian ngắn hạn có thể làm giảm lượng tinh dịch và mức testosterone. Nguồn dinh dưỡng có chứa nhiều kẽm nằm trong các loại thực phẩm như sò, thịt bò thăn, đậu, thịt gà đen…



- Cung cấp đủ lượng axit folic cần thiết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam giới có lượng vitamin B bổ sung thấp thì thường có số lượng tinh trùng thấp hơn. Mỗi ngày, bạn có thể bổ sung tối thiểu khoảng 400 micrograms loại vitamin này từ rau lá xanh, các loại đậu, nước cam nhưng cũng nên bổ sung thêm axit folic và các loại vitamin đa dạng khác bằng thuốc uống để không bị ảnh hưởng chất lượng tinh trùng.



- Tăng cường vitamin D và canxi. Tiêu thụ 1000mg canxi và 400 IU (10 micrograms) vitamin D mỗi ngày sẽ có thể giúp cải thiện khả năng sinh sản của cánh mày râu, theo nghiên cứu từ trường Đại học Wisconsin ở Madison. Nguồn cung cấp canxi tốt nhất là từ sữa và sữa chua. Bạn có thể bổ sung vitamin D bằng cách uống sữa hoặc ăn cá hồi.

- Hạn chế uống rượu. Nếu thỉnh thoảng uống một chút rượu thì có thể an toàn nhưng nếu uống rượu, bia hàng ngày có thể làm giảm mức testosterone và số lượng tinh trùng.





Theo giadinh.net/Askmum/Eva