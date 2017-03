Ăn nghệ nướng giúp mịn da mặt?

Thu Hiền (hiencasat@...)



Theo SGTT



giảng viên thỉnh giảng bộ môn y học cổ truyền, đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM: Rối loạn chức năng gan mật có thể làm da mặt sần sùi. Nghệ có khả năng điều chỉnh một số rối loạn của gan mật (làm tăng tiết mật, tan mỡ...), do đó trong một số trường hợp có thể giúp da mặt mịn màng hơn. Tuy nhiên, để an toàn, nếu da mặt bị mụn nhiều nên đi khám bác sĩ da liễu để tìm nguyên nhân chính xác.Nếu xét nghiệm men gan, siêu âm gan bình thường thì có thể dùng nghệ, song nên dùng bột nghệ và mật ong chứ không dùng nghệ nướng. Có thể bôi bột nghệ lên da mặt có mụn, giúp mụn mau lành, không để lại sẹo. Nghệ ăn nhiều, lâu dài tất nhiên không tốt. Do đó, nếu đã có kết quả trên da mặt thì ngưng sử dụng.