Ăn nhiều pho-mát, "tinh binh" chết dần

Một nghiên cứu mới đăng trên tạo chí The American Journal of Clinical Nutrition tìm ra rằng những người đàn ông Đan Mạch tiêu thụ nhiều chất béo có nồng độ tinh trùng thấp hơn đáng kể so với những người bình thường.

Chất béo bão hòa được tìm thấy nhiều nhất ở pho-mát và thịt, có thể khiến nam giới giảm sút phong độ sau bữa ăn, theo một nghiên cứu từ Đan Mạch. Nghiên cứu trên 701 người đàn ông Đan Mạch ở tuổi đôi mươi tham gia khám nghĩa vụ quân sự từ năm 2008 đến 2010. Họ được hỏi về những loại thực phẩm đã ăn trong 3 tháng trước và cung cấp mẫu tinh dịch. Dựa theo câu trả lời, các nhà nghiên cứu chia những người tham gia làm 4 nhóm theo số lượng chất béo bão hòa tiêu thụ, sau đó so sánh tinh trùng giữa các nhóm với nhau.

Kết quả cho thấy những người ăn nhiều chất béo bão hòa có nồng độ tinh trùng giảm 38% (45 triệu tinh trùng/ml tinh dịch) và số lượng tinh trùng trong tinh dịch ít hơn 41% so với những người ít ăn đồ béo. “Chúng ta chưa thể kết luận đây là mối quan hệ nhân quả, nhưng tôi nghĩ rằng những nghiên cứu khác đã cho thấy chất béo bão hòa liên quan đến một số vấn đề khác, và giờ đến tinh trùng”, Tina Jensen- trưởng nhóm nghiên cứu từ Copenhagen - thủ đô Đan Mạch, cho biết.



Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên về chế độ ăn uống và phong cách sống ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Năm 2011, các nhà nghiên cứu Brazil đã tìm thấy những người ăn nhiều ngũ cốc như bột mì, yến mạch, gạo giúp cải thiện tốc độ tinh trùng. Ngoài ra, ăn nhiều trái cây cũng giúp tinh trùng linh hoạt hơn.

Theo Lê Thoa (NLĐO/Live Science)