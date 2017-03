Ăn ốc sên: Hiểm họa chết người

. Chỉ có ốc sên là có ký sinh trùng giun lươn? + Sai. Tất cả loài ốc sống trên cạn và dưới nước đều có thể nhiễm ấu trùng giun angiostrongylus cantonensis vì ốc là vật chủ lý tưởng cho ký sinh trùng và đều có thể lây nhiễm sang người. . Vậy không nên ăn tất cả loài ốc? + Sai. Chỉ không nên ăn ốc sống hoặc không xào nấu kỹ. Nếu rửa sạch, làm kỹ, nấu chín thì ốc sẽ là một món ăn nhiều dinh dưỡng. Người Việt Nam thường ngâm ốc qua đêm trong nước gạo để cho ốc nhả bớt nhớt độc, đây cũng là cách hay. Một điều đáng lưu ý nữa là món “ốc lùi” (ốc vùi vào bếp tro) cũng không an toàn vì ốc chưa chín đúng mức. . Vậy chỉ cần không ăn ốc sống là không lo bị viêm màng não? + Chưa đúng. Viêm màng não là hiện tượng các màng bao bọc quanh hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) bị viêm nhiễm do nhiều nguồn tác nhân như vi trùng, virus, ký sinh trùng hoặc lao, nấm… gây ra. Do đó, nếu không ăn ốc sống, bạn chỉ có thể đề phòng được viêm màng não do ấu trùng giun angiostrongylus cantonensis gây ra chứ không phải miễn nhiễm với tất cả loài ký sinh trùng cũng như các loại viêm màng não khác.