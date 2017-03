An toàn cho trẻ tại trường học

Vừa bước vào năm học mới, ngành giáo dục TP.HCM nhận tin buồn khi một bé gái sáu tuổi vừa vào lớp 1 bị ngã từ ban công tầng một Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân) xuống đất bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật não. Những tai nạn bất ngờ do sự chủ quan của con người hoàn toàn có thể ngăn chặn được ở chốn học đường, giúp học sinh được an toàn, phụ huynh an tâm hơn.

Sân chơi hẹp, nguy cơ tai nạn cao

Dạo một vòng các trường mầm non, tiểu học khu vực nội thành TP.HCM không khó tìm ra một số trường học cao bốn, năm tầng với sức chứa trên ngàn học sinh trong một khuôn viên, tính ra mỗi học sinh chỉ được 3-4 m2, thậm chí chỉ được 1,5-2 m2/học sinh. Sân chơi chật, các em phải vui đùa, chạy nhảy ngay ban công phòng học thì nguy cơ gây tai nạn rất cao.

Chị Nguyễn Lê Thu Thảo, ngụ quận Tân Phú, chia sẻ: “Đọc tin học sinh rơi từ lầu một, bị chấn thương não, tôi bàng hoàng nghĩ đến con mình đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, cháu học ở tầng ba của trường. Tôi thấy trường con tôi sĩ số học sinh cao, khuôn viên chật hẹp nên nguy cơ tai nạn xảy ra rất nhiều”.

Đơn vị thi công đã lắp đặt thêm lưới an toàn tại khu vực ban công Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân, nơi vừa xảy ra tai nạn cho một học sinh hôm 14-8. Ảnh: QV

Một trường mầm non tư thục ngay trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình là căn nhà ba tầng, khuôn viên nhỏ, nhà trường tận dụng những khoảng trống để làm sân chơi cho các cháu. Phụ huynh cũng có phần nào an tâm khi mặt tiền của trường được che chắn cẩn thận, nếu không con nít leo lan can rất dễ bị té.

Trường phải chú ý lo cho trẻ

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, quận 3, chia sẻ: Khuôn viên trường rộng, trẻ tự do vui chơi, những khu vực cầu trượt, đánh đu, bập bênh tiềm ẩn nguy cơ té ngã nhà trường đều cho trải thảm mềm giúp an toàn cho trẻ.

Trường Mầm non Hoa Hồng, quận Gò Vấp thành lập hẳn ban an toàn cho trẻ ngay từ đầu năm học, phụ huynh tham quan và góp ý cho nhà trường những nơi mà trẻ có nguy cơ gặp tai nạn để phòng ngừa. Những cột trường vuông vức, góc cạnh khi trẻ té vào có nguy cơ chấn thương sẽ được xử lý bao bọc cẩn thận.

Còn thầy Nguyễn Đạt Sử, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Định Của, quận 3, chia sẻ kinh nghiệm: Đối với trẻ lớp 1 không bố trí học ở tầng cao. Nhà vệ sinh thì không để xà bông vương vãi, nền sàn ẩm ướt nguy cơ trượt té cho trẻ rất lớn. Những nơi này lót thêm thảm nhựa để trẻ khi đi vệ sinh không bị trơn trượt gây té ngã. Điều quan trọng để bảo vệ an toàn cho trẻ là giáo viên phải làm tốt công tác giáo dục, ý thức cho học sinh. Ví dụ, thầy cô giáo cho đề tài những trò chơi nguy hiểm đến tính mạng để học sinh thảo luận những nguy cơ xảy ra và đề ra biện pháp ngăn chặn. Các trường làm được điều này các cháu sẽ nhớ rất lâu và nhận thức được nguy hiểm khi chơi trò chơi đó.

An toàn cho học sinh THCS-THPT cũng phải chú trọng Đối với học sinh THCS và THPT, Sở GD&ĐT TP.HCM nhận thấy lãnh đạo các trường quan tâm và có nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ, ký kết với các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch giáo dục, quản lý học sinh phòng, chống ẩu đả, đánh nhau trong và ngoài nhà trường. Các trường cũng đã nêu cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quan tâm, chăm sóc và phát hiện những mối bất hòa, mâu thuẫn trong học sinh để cùng phối hợp với cha mẹ, chính quyền địa phương có những biện pháp ngăn chặn, quản lý. Bà TRẦN THỊ KIM THANH, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Cháu Vân đã khỏe Trao đổi với phóng viên vào chiều 21-8, ông Nguyễn Tấn Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Bình Tân), nói các bác sĩ BV Chợ Rẫy cho biết cháu Trịnh Thị Thu Vân, bé leo lan can và bị rơi từ tầng một của trường xuống đất hôm 14-8, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt nhưng vẫn phải nằm bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Sau khi cháu xuất viện và có thể đi học lại theo chỉ định của bác sĩ, tập thể thầy cô sẽ quan tâm đặc biệt đến cháu hơn để cháu không gián đoạn việc học.

QUỐC VIỆT