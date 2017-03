Ăn tôm không đúng cách có thể nguy hiểm tính mạng?

Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà khoa học, quá trình hấp thụ và chuyển hóa thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp, vì vậy cần lựa chọn thực phẩm phù hợp sao cho chất này không cản trở sự hấp thu và chuyển hóa chất kia, phối kết hợp thức ăn hợp lý để cơ thể không vượt quá khả năng tự điều chỉnh.

Người phụ nữ Đài Loan chết đột ngột với dấu hiệu chảy máu mũi, miệng, tai và mắt do ăn tôm cả vỏ và uống vitamin C cùng lúc. Lý do được giải thích là vỏ tôm chứathạch tín(asen), ăn chung với vitamin C đã xảy rangộ độctrầm trọng.

Theo các nhà nghiên cứu ở đại học Chicago (Mỹ), vỏ mềm của tôm chứa nhiều postasium 5 tổng hợp vớithạch tínArsenic Oxide (As2O5). Những thực phẩm tươi này không độc đối với cơ thể con người, nhưng nếu ngay lúc đó uống Vitamin C thì phản ứng hoá học sẽ xảy ra: Arsenic Oxide sẽ chuyển thành ADB arsenic anhydride (As203 là chất thường dùng để vẽ viền vàng các loại bát đĩa). Chất Arsenic độc hại sẽ làm tê liệt các mạch máu nhỏ của tim gan, thận, ruột và biểu mô, gây xuất huyết tai, mắt, mũi, miệng.

Nhưng thông tin trên đã làm nhiều người Việt Nam lo lắng, bởi mùa hè rất nhiều gia đình khoái khẩu với món cơm nóng ăn với tôm/ tép rang mặn vắt chanh (mà tép còn nhiều vỏ hơn cả tôm).

PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức (khoa Dược, đại học Y dược TP Hồ Chí Minh) đã giải thích: Vỏ tôm không thể chứa lượng thạch tín nhiều đến độ gây độc cho chính con tôm, ngoại trừ trường hợp rất hiếm là tôm sống trong vùng nước ô nhiễm chứa quá nhiềuthạch tín(như những nơi sản xuất hoá chất công nghiệp). Nhưng người ta cũng không thể ăn lượng vỏ tôm nhiều đến độ “chết thình lình với dấu hiệu chảy máu, mũi, mồm, tai và mắt” như thông tin giật gân mô tả.

Hơn nữa, nếu vitamin C theo thông tin trên mạng phản ứng hoá học với vỏ tôm vì là acid, thì có biết bao chất có tính acid khác trong thức ăn như chanh, khế, dấm... sao không phản ứng với vỏ tôm mà gây hại?

Tuy trường hợp ăn vỏ tôm uống cùng Vitamin C gây chết người ở trên là hy hữu, nhưng các nhà khoa học khuyến cáo: Tôm là thực phẩm ngon bổ, được nhiều người ưa chuộng, nhưng không nên uống vitamin C trước và sau khi ăn vì có thể gây tử vong.

Nếu ăn tôm/tép vắt chanh có ngon miệng thì cũng nên ăn vừa phải, tránh trường hợp đáng tiếc mà ảnh hưởng tới sức khỏe.