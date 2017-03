Ăn trứng cóc, 1 người tử vong, 2 người nguy kịch

Nạn nhân là bà Phạm Thị Riêng (SN 1952, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú), đã tử vong, hai thành viên trong gia đình bà Riêng là cháu Võ Văn Hào (2 tuổi) và Lý Thị Diệu Hiền (9 tuổi) tuy được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn còn nguy kịch. Trước đó, gia đình bà Riêng đi bắt cóc, nhái và ếch trong đêm mưa.



Sáng hôm sau, trong lúc làm, người nhà đã sơ ý để lẫn lộn trứng cóc vào trong thức ăn mà không hay biết. Ăn xong, bà Riêng bất tỉnh và đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện Đa khoa Huyện An Phú. Hai cháu Hào và Diệu đang điều trị bệnh viện Đa khoa Khu vực Châu Đốc, hiện vẫn còn nguy kịch.



Vào ngày 21-08-2012, tại ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú cũng đã xảy ra vụ ngộ độc trứng cóc tương tự làm cả gia đình 5 thành viên phải nhập viện cấp cứu.





Theo Bửu Khang (NLĐO)