Ăn uống an toàn ngày tết

Chăm sóc bữa ăn ngày tết cho đối tượng đặc biệt Đối với trẻ em : Để trẻ không bị đói lả do ham chơi, cần đảm bảo trẻ được ăn đúng và đủ bữa. Không để trẻ thoải mái ăn bánh mứt, kẹo hoặc uống nước ngọt nhằm tránh chế độ ăn uống mất cân bằng. Nếu bất đắc dĩ không thể cho trẻ ăn đúng bữa, có thể cho trẻ uống sữa thay thế. Không để hạt dưa, hạt bí gần tầm tay của trẻ để tránh bị sặc dị vật. Khi trẻ ăn dưa hấu, cần chăm kỹ cho trẻ để hạt dưa không gây tắc nghẽn đường thở. Nếu trẻ có biểu hiện sặc, ho, khó thở, tím tái… khi đang ăn dưa hấu, phải đưa trẻ đến bệnh viện ngay để kiểm tra. Đối với người đái tháo đường : Có thể ăn bánh mứt, thịt chả, trái cây, rượu bia nhưng chỉ ăn vừa phải, chừng 70% dung lượng bao tử, không ăn quá no hoặc uống quá say. Trong bữa chính, nếu ăn bánh chưng thì không nên ăn thêm cơm. Lượng bánh chưng nên ăn cũng chỉ chừng 100 g/bữa. Để tăng cường chất xơ, có thể ăn thêm dưa món và các loại rau xanh. Đối với người mắc bệnh gan : Kiêng rượu, đặc biệt là các loại rượu nặng. Có thể khai vị bằng rượu vang hay bia nhưng với lượng nhỏ (tối đa một lon bia hoặc 1-2 chén nhỏ rượu vang) và không nên ngày nào cũng uống.