Ăn uống quân bình thân nhiệt

Mùa hè: Tránh thức ăn tính nóng Một ví dụ sinh động là cách ăn uống của người Nam Bộ: Do thiên nhiên nóng nực quanh năm, thuộc nhiệt (dương) nên truyền thống của người Nam Bộ là ăn nhiều thức ăn có vị mặn, chua, đắng. Đó chính là những thức ăn thuộc âm. Môi trường nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh mùa hè phát sinh, như: mụn nhọt, viêm lở, kiết lỵ, thương hàn, ngộ độc thức ăn, viêm não, say nắng, nhiễm độc thần kinh… Do đó, trong mùa nắng nóng, cần tránh hoặc hạn chế một số thức ăn có thể làm cơ thể bị nóng, như: các món cay nóng hoặc dùng nhiều gia vị (cà ri, quế, gừng, riềng, sả, tiêu, tỏi); thịt, cá; thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Nếu muốn ăn các món như nem rán, chả giò, bánh xèo, bánh khoái thì nên dùng kèm rau xanh, rau gia vị (cải non, cải cay, xà lách, diếp cá, húng quế, giá đậu, dưa leo…).