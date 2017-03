Anh điều tra vụ túi ngực PIP có khả năng gây ung thư

Bộ trưởng Y tế Anh Andrew Lansley cho biết ông đã nhận được thông tin mới về sản phẩm này và ra lệnh điều tra khẩn cấp về mức độ an toàn của túi ngực PIP.



Khoảng 40.000 phụ nữ ở Anh được ghép túi ngực PIP.



Cơ quan Quản lý sản phẩm Y tế và Dược phẩm của Anh trước đó cho biết họ không có đủ bằng chứng về việc sản phẩm PIP có gây bệnh ung thư hoặc rủi ro thủng vỡ để khuyến cáo phụ nữ nước này gỡ bỏ túi ngực PIP. Nhưng ông Lansley nói những dữ liệu mới nhận được đã buộc chính phủ đi đến quyết định điều tra.



“Tôi muốn đảm bảo với các phụ nữ Anh rằng nếu có thông tin mới gây nghi ngờ về sự an toàn của những túi ngực này, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để giúp họ. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo phụ nữ sẽ nhận được lời khuyên chuẩn xác để giữ an toàn cho họ”, ông Lansley nói.



Quan chức Anh khẳng định cơ quan quản lý y khoa nước này cũng sẽ tiến hành đánh giá nội dung và chất lượng dữ liệu mà các nhà cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chia sẻ cho nhà chức trách.



Giáo sư Bruce Keogh, Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, sẽ chủ trì cuộc điều tra.



Trước đó, Cơ quan An toàn Y tế Pháp cho biết túi ngực PIP dễ vỡ hơn các loại túi ngực khác.









Các nhà điều tra nước này cũng cho biết công ty PIP sử dụng silicone công nghiệp thay cho silicone đạt chuẩn y khoa để tiết kiệm chi phí.Tuy nhiên, rủi ro y khoa do silicone công nghiệp gây ra chưa được xác định rõ.Hệ thống y tế Pháp đã khuyến cáo phụ nữ được ghép túi ngực PIP nên thay túi khác và đồng ý thanh toán chi phí phẫu thuật.Brazil ngày 30.12 ban hành lệnh cấm vĩnh viễn túi ngực PIP nhưng không cam kết thanh toán chi phí phẫu thuật cho phụ nữ đồng ý gỡ bỏ loại túi này.Trước đó, Venezuela tuyên bố sẵn sàng phẫu thuật miễn phí cho những phụ nữ gỡ bỏ túi.Trong khi đó, ở Argentina, 50 phụ nữ đã dọa kiện các bác sĩ phẫu thuật nếu họ không thay túi mới miễn phí cho họ.Sản phẩm túi ngực PIP đã được rút khỏi thị trường ở các nước châu Âu và Nam Mỹ do lo ngại chúng có thể vỡ và thẩm lậu silicone vào cơ thể.Theo Khang Huy (TNO)