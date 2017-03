Ảnh hưởng tiêu cực của tivi ở trẻ

Không nên để trẻ đang tập nói xem tivi quá 2 giờ/ngày - Ảnh: Shutterstock

Theo Phi Yến (TN)



Sử dụng dữ liệu thu thập theo từng giai đoạn ở 1.314 trẻ tại Quebec (Canada), các chuyên gia phát hiện trẻ từ 28 tháng tuổi càng xem tivi nhiều thì khả năng nhảy xa khi vào lớp 2 càng giảm, và vòng eo càng to hơn khi lên lớp 4.Ảnh hưởng tiêu cực trên có thể kéo dài đến cả đời, do những năm trước tiểu học là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm của trẻ đối với tương tác môi trường xung quanh.Cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy xem tivi quá nhiều khi mới 2 tuổi có thể khiến trẻ ít tham gia các hoạt động trong lớp, cũng như lười tập thể thao vào cuối tuần và đối mặt nguy cơ trở thành mục tiêu đùa cợt của bạn bè vào năm lớp 4.Hội Nhi Mỹ đã tư vấn trẻ đang tập nói không nên xem tivi quá 2 giờ mỗi ngày, nhưng ít phụ huynh nào thực hiện đúng lời khuyên này, theo trưởng nhóm nghiên cứu Caroline Fitzpatrick của Đại học New York (Mỹ).Dù các nhà khoa học cũng đồng ý là khó giới hạn thời gian trẻ xem tivi, các bậc phụ huynh cũng có thể áp dụng một số mẹo như không lắp tivi trong phòng trẻ, sử dụng chế độ kiểm soát giờ xem...Báo cáo được đăng trên chuyên san International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.