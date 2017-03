Bà bầu ăn sâm: bổ hay hại?

ThS.BS Đặng Lê Dung Hạnh, Trưởng khoa khám bệnh A, bệnh viện Hùng Vương TP.HCM (SGTT)

Nhân sâm, dược liệu quý giá của y học cổ truyền châu Á, hiện nay đang bắt đầu được Tây y nghiên cứu. Nhân sâm đã tỏ rõ giá trị trong nhiều loại bệnh lý: có khả năng làm giảm huyết áp, làm hạ đường huyết trong bệnh tiểu đường, làm giảm một số triệu chứng trong bệnh tim mạch, nâng cao sức đề kháng trong một số trường hợp ung thư, cải thiện một số triệu chứng tâm thần kinh, cải thiện chức năng một số cơ quan trong cơ thể… Tuy nhiên, cho đến nay, những bằng chứng về các tác dụng này vẫn còn chưa rõ ràng. Tính an toàn và hiệu quả của nhân sâm trong các trường hợp bệnh lý vẫn cần được nghiên cứu rõ ràng bằng các nghiên cứu trên động vật và trên con người. Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) vẫn chưa công nhận nhân sâm là dược phẩm có tác dụng hiệu quả trên người.Trong lĩnh vực sản khoa, người ta ghi nhận, có một số khá đáng kể các thai phụ người Hoa sử dụng nhân sâm (có thể đạt khoảng 10%). Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố năm 2003 của một đại học ở Hồng Kông cho thấy sử dụng ginsenoside Rb1, một trong những thành phần của nhân sâm có thể gây dị tật trên phôi thai chuột.Khi sử dụng ginsenoside Rb1 với nồng độ 30 microgram trên phôi thai chuột 9 ngày tuổi, khả năng có những bất thường ở tim, chi và sự phát triển cũng như cử động của phôi thai chuột; với liều 50 microgram, khả năng này còn cao hơn và xuất hiện thêm bất thường chiều cao và phát triển tế bào cơ. Nghiên cứu này cho thấy nhân sâm có tác dụng gây quái thai trên chuột, do đó nên thận trọng khi sử dụng trên người, đặc biệt là những tháng đầu của thai kỳ. Người ta cũng quan sát thấy sự gia tăng khả năng tử vong nhũ nhi khi người mẹ dùng nhân sâm trong giai đoạn cho con bú.Nhân sâm có tác dụng giống estrogen, do đó, trên một số người có nguy cơ cao với ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung, nhân sâm có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, cũng như rõ ràng có khả năng thúc đẩy quá trình bệnh lý các trường hợp ung thư này.