Bà bầu nhảy xuống ao cứu trẻ 2 tuổi gây tranh cãi

Cô Peng Weiping, ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) cho biết, mình đã hành động theo bản năng khi nhảy xuống nước cứu bé 2 tuổi Shen Meng, dù cô không biết bơi.Bà mẹ trẻ và em bé trong bụng được mô tả là đã "ổn định" nhờ sự điều trị của các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân huyện Linh Bích (An Huy).





Các bác sĩ đã loại trừ nguy cơ xảy thai nhưng nhấn mạnh rằng hậu quả nghiêm trọng vẫn có thể xảy ra với thai nhi ở giai đoạn này.



Bà bầu Peng Weiping đang nằm viện theo dõi sau khi liều mình lao xuống ao sâu 2 m để cứu một bé gái hàng xóm. Ảnh: China.org.cn.



Chia sẻ với China Daily từ giường bệnh, Peng cho biết cô vốn rất sợ nước vì một lần suýt chết đuối khi còn nhỏ. "Nhưng nước quá lạnh nên tôi sợ bé Shen Mengya có thể chết. Khi tôi túm được bé dưới nước, gương mặt bé nhợt nhạt và đôi môi trở nên tím tái vì lạnh, và còn rất ít dấu hiệu của sự sống", Peng kể lại.Khi được hỏi "chẳng lẽ cô không nghĩ tới sự an toàn của đứa con trong bụng mình", Peng thổ lộ "tôi không có thời gian để suy nghĩ". "Tôi chỉ kịp cởi giày, nhắm mắt lại và nhảy xuống", Peng nói.Cô cho biết, lúc đó, cô thậm chí còn không có thời gian để gọi người tới giúp. "Xung quanh tôi chỉ toàn trẻ nhỏ, chẳng có người lớn nào hết", cô thuật lại.Suo Huanshu, ông nội của bé Shen Mengya, kể với báo chí địa phương rằng, khi sự việc xảy ra, những người lớn trong làng đang bận gặt hái ngoài đồng và chỉ có lũ trẻ chơi tha thẩn quanh ao.Một em bé chứng kiến sự việc kể, sau khi đẩy được bé gái 2 tuổi lên bờ, Peng Weiping còn không thể bò lên được.Sau đó, cô được mọi người chạy tới giúp và đưa vào bệnh viện vì bị đau bụng."Một phụ nữ có thai 6 tháng rưỡi như Peng nên cẩn thận ngay cả khi đi bộ, chứ đừng nói tới việc một mình nhảy xuống nước lạnh để cứu người. Rất may là em bé vẫn ổn", Wang Weiling, một bác sĩ sản phụ khoa Bệnh viện Nhân dân huyện Linh Bích nói.Mặc dù không bị xảy thai, nhưng theo bác sĩ Wang, nhiều nguy cơ vẫn có thể tồn tại với một thai phụ ở giai đoạn này khi nhảy xuống nước lạnh, kể cả bị đe dọa tính mạng cho cả mẹ và con.Hành động cứu người của Peng đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu cô có nên thực hiện một việc đe dọa tới cả mạng sống của mình và đứa con trong bụng, để cứu đứa trẻ khác hay không. Nhiều bà mẹ và những người chuẩn bị làm mẹ phản đối hành động này, trong khi phần lớn lại bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục."Peng không chỉ mạo hiểm cuộc sống của cô ấy mà cả đứa bé chưa chào đời", Wu Ning, một bà bầu ở Thượng Hải bày tỏ."Mang thai đôi sẽ gặp nhiều nguy cơ hơn thai một, vì vậy việc cô ấy đã làm sẽ tăng nguy cơ đẻ non hoặc xảy thai", một bác sĩ sản khoa ở Trung tâm Y khoa quốc tế đông Thượng Hải - người không đồng tình với hành động của Peng mặc dù ngưỡng mộ cô, nhận định. Tuy nhiên, các nhà xã hội học đánh giá cao sự dũng cảm của người mẹ trẻ này."Điều đó cho thấy mặt sáng của tình người", Wang Jufen, chuyên gia nghiên cứu về phụ nữ ở Đại học Fudan nói.Theo Vương Linh (VNE)