Bà bầu vẫn có thể chữa ung thư

Mỗi năm, có hàng nghìn trường hợp phụ nữ bị chẩn đoán ung thư khi mang thai, buộc họ phải đưa ra quyết định đau lòng để giữ lấy sinh mạng. Nhiều người đã chọn cách phá thai, đặc biệt khi mới mang bầu hoặc khi u ác tính.



Một nhóm các nghiên cứu công bố mới đây trên số đặc biệt của tạp chí y học The Lancet đã đưa ra sự đảm bảo cho các chị em, sau khi phát hiện thấy liệu pháp hóa trị chữa ung thư sau quý đầu của thai kỳ không làm ảnh hưởng đến thai nhi.



Nhóm nghiên cứu ở Bỉ đã theo dõi 70 đứa trẻ có mẹ từng trải qua hóa trị liệu khi mang bầu các em. Họ phát hiện thấy các trẻ này có tổng trạng sức khỏe, chức năng tim, nghe nói, IQ và phát triển hoàn toàn bình thường.



Trong khi đó, nhóm các bé bị ép sinh non để mẹ có thể hóa trị sớm, dù không bị tiếp xúc với hóa chất trong bào thai, vẫn có chỉ số IQ thấp hơn, và được cho là do tác hại của việc sinh sớm.



Phát hiện này cho thấy việc ép trẻ ra đời sớm để mẹ tiến hành hóa trị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.



Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết cần có những theo dõi lâu dài hơn nữa trên nhóm trẻ này để xác định liệu có bất kỳ trục trặc nào về khả năng sinh sản hoặc nguy cơ ung thư (do bị hư tổn ADN) của các em hay không.



Tác giả chính của cả hai nghiên cứu, tiến sĩ Frédéric Amant, tại Viện ung thư Leuven (Bỉ), cho biết: "Ung thư vẫn là sự thách thức trong một số trường hợp là u ác tính, có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. Một số trường hợp khác chúng tôi có thể cứu đứa trẻ, dù mẹ bé sẽ mất ngay sau khi sinh. Cũng có khi bạn đời của bà mẹ tuyên bố họ không thể nuôi đứa trẻ nếu mẹ bé không qua khỏi, và lúc đó việc phá thai được lựa chọn".



"Điều quan trọng là, quan điểm mới này sẽ mang lại hy vọng cho cả mẹ và con trong hầu hết các trường hợp. Đa số các bà mẹ sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và thậm chí có động lực hơn để thực hiện chữa trị ung thư cũng như đối phó với tác dụng phụ của nó, vì cô ấy đang chiến đấu cho cả mình và con", ông Amant cho biết.





Theo Thuận An ( VNE)