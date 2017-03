Ba bệnh lây nhiễm mới có thể biến thành đại dịch

Các bệnh lây nhiễm mới có nguy cơ sẽ bùng phát thành đại dịch toàn cầu trong thập niên tới. Nhận định trên được đưa ra tại một hội nghị quốc tế với sự tham dự của 350 nhà khoa học, học giả, y tế thế giới vừa kết thúc tại TP Sydney, Úc.

Theo các số liệu thống kê của WHO mới công bố, chỉ riêng bệnh sốt rét đã làm giảm 1,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước đang phát triển. Sốt rét làm chết 1 triệu người mỗi năm trên toàn cầu, trong đó 90% là ở châu Phi. Để đạt được mục tiêu kiểm soát bệnh sốt rét cần tới 4-5 tỉ USD liên tục hằng năm trong vòng 20-30 năm tới. Các nghiên cứu của WHO cho thấy hơn 60% các bệnh lây nhiễm mới xuất hiện đều liên quan đến tiếp xúc giữa người và động vật, trong đó 70% là do tiếp xúc giữa người và động vật hoang dã.

TX (Theo Vietnam+)