Ba ca tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, ngày 19-1 có ba trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả đang điều trị tại BV huyện An Phú, An Giang. Cả ba trường hợp trên đều đang sống ở Campuchia, trong đó có hai người ở tỉnh Tà Keo và một người ở tỉnh Cần Đan.

Ông Nga khuyến cáo người dân phải bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường. Để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus (Tamiflu) khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.

T.NHƯ