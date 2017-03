Ba chị em cùng cắt vú và tử cung để tránh ung thư

Luan Moreton, 38 tuổi, Kim Jones, 33 tuổi và Jemma Dennis, 30 tuổi đã tình nguyện cắt bỏ bộ ngực sau khi phát hiện họ thừa hưởng gene bệnh ung thư quái ác từ người mẹ Rita, từng chết vì bệnh này ở tuổi 32..









Tiếp đó, hai cô chị phải trải qua phẫu thuật cắt dạ con, sau khi bác sĩ cho biết họ có nguy cơ cao mắc ung thư tử cung. Cô em út Jemma cũng sẽ thực hiện phẫu thuật này sau khi cố gắng có con với chồng. "Chúng tôi đã rất gần gũi với nhau kể từ sau chuyện xảy ra với mẹ, nhưng những ca phẫu thuật này đã đưa chúng tôi lại gần nhau hơn nữa", cô chị Luan, bà mẹ một con, cho biết trên The Sun. "Tôi cảm thấy chúng tôi may mắn vì đều phát hiện ra gene bệnh và thực hiện biện pháp ngăn ngừa.Mọi người cần biết rằng đây là điều phải làm để tối thiểu hóa các nguy cơ. Mẹ của chúng tôi mang gene bệnh, nhưng bà đã không bao giờ xét nghiệm. Đã quá muộn với bà, nhưng chúng tôi thì có thể hành động".Năm người mẹ Rita qua đời vì ung thư vú vào tuổi 32, ba cô con gái mới chỉ 12, 7 và 4 tuổi. Ác mộng đến với họ vào năm 2005, khi Luan phát hiện ung thư vú và phải tiến hành trị liệu.Việc chữa trị thành công, nhưng các kiểm tra sâu hơn cho thấy cô mang gene bệnh, và 50% nguy cơ là các em gái cô cũng mắc. Năm 2007, hai cô em gái cũng xét nghiệm và cho kết quả dương tính.Theo T. An (VNE)