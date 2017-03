“Bà lão” ở Quảng Nam khó trẻ lại

Dù mới 27 tuổi nhưng da dẻ chị nhăn nheo, hom hem như người ngoài 60 tuổi.

Chiều 21-10, các bác sĩ thuộc BV Đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) đã đến nhà chị Mai để khám và giúp đỡ chị Mai chữa trị bệnh. TS-BS Ngô Hồng Phong, Trưởng khoa khám Da liễu - Thẩm mỹ, cho biết: “Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp. Trên thế giới có khoảng 2.000 người có biểu hiện bệnh như chị Mai”.

Theo BS Phong, chị Mai đã đi khám đúng chuyên khoa nhưng chị thuộc trường hợp bệnh mạn tính, khó chữa. Bước đầu chẩn đoán chị Mai có biểu hiện dị ứng lâm sàng là viêm mề đay mạn tính. Ngoài ra, chị Mai có cơ địa dị ứng rất mạnh. Thêm nữa có thể là do môi trường bên ngoài và do yếu tố cơ địa phát bệnh. Cũng cần phải nghiên cứu các nguyên nhân khác như giun sán vì giun sán cũng là một nguyên nhân gây bệnh. “Việc lấy lại nhan sắc, tuổi thanh xuân cho chị Mai là rất khó. Bởi các tế bào đã bị lão hóa. Trong y học có hiện tượng gốc tự do khi lạm dụng thuốc, nhiễm độc thì có thể nó làm biến đổi các tế bào non trở thành tế bào già. Vấn đề cơ bản bây giờ là chữa cho chị ấy không còn ngứa, khỏi bệnh mề đay mạn tính nhưng việc trả lại nhan sắc là không làm được” - BS Phong nói.

BS Ngô Hồng Phong, Trưởng khoa khám Da liễu - Thẩm mỹ BV Đa khoa Hoàn Mỹ, trực tiếp thăm khám cho chị Mai. Ảnh: LÊ PHI

BS Trần Văn Long, Giám đốc BV Đa khoa Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), cho hay: “Trước mắt bệnh viện sẽ hỗ trợ miễn phí chi phí ban đầu cho chị Mai như chi phí đi lại, khám, chi phí hội chẩn… để tìm bệnh. Sau khi có kết quả, tìm ra nguyên nhân và có hướng chữa trị thì bệnh viện sẽ có những hỗ trợ cần thiết khác”.

Được biết lúc nhỏ chị Mai là một đứa bé khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Khi lên 12 tuổi, chị đổ bệnh. Những nốt mẩn đỏ lan toàn thân và ngứa khủng khiếp. Tay, chân nổi đỏ, sưng phù đến mức không thể cử động được, rất đau đớn. Khi có bệnh, người chị bắt đầu lão hóa và già nua nhanh. Từ đây bạn bè cùng lớp bắt đầu xa lánh, hắt hủi chị. “Bạn bè chẳng cho tui lại gần, cứ đến gần là họ đuổi, trêu chọc. Một số người khác thì cho là tui bị bệnh AIDS, gọi tui là “xác ướp”, “ma” nên tui phải bỏ học” - chị Mai khóc, nói.

Gia đình đưa chị đi điều trị và bắt đầu cho uống thuốc Tây theo đơn kê của bác sĩ. Gia đình cũng tự đi mua thuốc về cho uống nhưng bệnh tình chị không thuyên giảm. Từ đó, hễ ai mách nước ở đâu có thuốc hay, có thầy chữa bệnh giỏi là gia đình đưa chị Mai đi chữa trị. Năm 2009, chị Mai ra BV Da liễu Đà Nẵng điều trị. “Một tuần ra điều trị một lần trong vòng một năm nhưng bệnh vẫn thế. Các bác sĩ bảo bị bệnh mề đay già mặt gì đó, lờn thuốc rồi nên không chữa hết được nữa” - chị Mai kể.

LÊ PHI