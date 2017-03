Bà mẹ sinh 20 đứa con

Bỏ qua khía cạnh kinh tế, các chuyên gia đang lo ngại nhất là sự an toàn cho cả mẹ lẫn con trong trường hợp này. Michelle Duggar, một phụ nữ bình thường ở Tontitown, bang Arkansas của Mỹ, đã cùng chồng có đến 16 người con, trước khi được giới truyền thông Mỹ chú ý.



Kể từ lần mang thai thứ 17, toàn bộ quá trình thai nghén và sinh nở của bà được tường thuật cặn kẽ trên một chương trình trên của Đài NBC.









Bà Duggar đã trải qua tình trạng thập tử nhất sinh khi mang nặng đẻ đau đứa con thứ 19. Bác sĩ buộc phải can thiệp khi bé Josie mới được 26 tháng do mẹ bị tiền sản giật, và hậu quả là bé chưa được 624g vào lúc chào đời. Josie phải ở lại bệnh viện trong suốt 6 tháng trước khi đoàn tụ với gia đình.Càng mang thai nhiều thì nguy cơ bé sinh ra mất mẹ càng tăng, theo MSNBC dẫn lời bác sĩ Philip Darney, Giám đốc Trung tâm Bixby sức khỏe sinh sản toàn cầu thuộc Đại học California, San Francisco. Bà Duggar thuộc nhóm các phụ nữ sinh nhiều, và đây là những người có thể lâm vào tình trạng xuất huyết sau khi sinh con, theo bác sĩ Lois Brustman của Đại học Columbia.Dạ con của phụ nữ là một khối cơ, mỗi lần mang thai, khối cơ ấy lại dãn ra. Kết quả là sau nhiều lần sinh nở, dạ con trải qua quá trình khó khăn để co lại sau khi nhau thai rời ra, bác sĩ Brustman cho biết. Hậu quả là nguy cơ xuất huyết rất lớn. Do dạ con yếu đi sau các lần mang thai, thuốc dùng để hỗ trợ quá trình co lại này thường ít có tác dụng.Vết sẹo trên dạ con từ những lần mang thai trước có thể gây nên nhiều vấn đề với nhau thai, dẫn đến các nguy cơ khác như sinh non. Trong trường hợp bà Duggar, 45 tuổi, các nguy cơ tăng thêm có thể kể đến là tăng huyết áp, tiểu đường và tiền sản giật, hội chứng Down ở thai nhi.Vậy liệu có giới hạn nào cho số lần sinh sản của phụ nữ? Theo kinh nghiệm, bác sĩ Brustman cho biết đã đỡ đẻ đến lần thứ 12 cho một số người. Nhưng bà cũng thừa nhận không biết rõ lắm về giới hạn mang thai của dạ con. Một người có thể thụ thai khoảng 2 tháng sau khi sinh, nhưng cho con bú có thể giúp kéo dài thời gian ngừa thai tự nhiên. Trường hợp “liều mạng” có đến 20 đứa con theo lối tự nhiên như vợ chồng bà Duggar là rất hiếm hoi.Trên thực tế, “cỗ máy sinh sản” của bà đã miệt mài làm việc trong hơn 20 năm qua, và đến lần thứ 15 thì mọi việc vẫn suôn sẻ. Nhưng sau 19 lần mang thai, với 4 lần sinh mổ, vẫn chưa rõ cơ thể bà Duggar có thể trải qua lần này một cách an toàn hay không. Theo dự sinh, em bé thứ 20 sẽ ra đời vào tháng 4 năm tới.Theo Phi Yến (TNO)