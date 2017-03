Ba trường hợp tử vong do sốt xuất huyết và tay-chân-miệng

Hiện tại, số ca SXH là gần 1.400 ca, giảm 30% so với cùng kỳ, TCM là 960 ca, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ 2011. Lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết do thời tiết thất thường nên số ca bệnh cũng tăng giảm tùy theo từng tuần.

Hôm nay (22-2), Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM sẽ họp với Sở GD&ĐT, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng 24 quận, huyện triển khai kế hoạch phòng, chống dịch SXH và TCM.

Cùng ngày, trong hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia dinh dưỡng tại TP.HCM năm 2011, BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, khuyến cáo thừa cân, béo phì ở trẻ em và người trưởng thành tại TP.HCM có xu hướng gia tăng.

“Tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì đã ngang bằng, thậm chí cao hơn tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi, có nguy cơ kéo theo sự gia tăng các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng như đái tháo đường, tim mạch…” - BS Diệp cho biết.

