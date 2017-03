Bác sĩ cho máu cứu sống sản phụ

Lúc 3 giờ 20 ngày 5-6, chị Đỗ Thị An (ngụ thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang trong tình trạng chuyển dạ đẻ con lần đầu, khung xương giới hạn, cơn co cường tính.



Đến 6 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến phòng mổ cấp cứu lấy thai nhi là một bé gái nặng 3 kg. Đến 9 giờ sáng, bệnh nhân bị băng huyết do đờ tử cung.



Trước tình trạng bệnh nhân bị mất máu quá nhiều trong khi nguồn máu dự trữ ở bệnh viện không có, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện đã huy động cán bộ, y, bác sĩ, sinh viên thực tập và người nhà bệnh nhân cho máu truyền cấp cứu cho sản phụ.



Ngoài 9 người nhà của sản phụ, có 3 cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện là: Phạm Tiến Quyền, Trịnh Công Tuấn, Vũ Thị Thuý và sinh viên thực tập Hoàng Thị Vân (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) truyền cho bệnh nhân 13 đơn vị máu (tương đương với hơn 3 lít máu).



Sau 5 giờ phẫu thuật, truyền máu cấp cứu, đến 14 giờ, sản phụ An đã qua cơn nguy kịnh, sức khỏe ổn định, dự kiến sau một tuần mổ sẽ được xuất viện. Ngay sau đó, Ban Giám đốc bệnh viện đã trích từ nguồn quỹ của bệnh viện thưởng cho những người trực tiếp tham gia hiến máu cứu sống sản phụ, mỗi người 300.000 đồng.



Theo Báo Hải Dương, NLĐ