Bác sĩ chui TQ tung hoành trước mũi thanh tra: Đi kiểm tra chỉ ra chuyện nhỏ!

Tiêu điểm Quảng cáo trên SCTV là do bị… sót lại Số báo trước, chúng tôi có đề cập việc kênh truyền hình cáp SCTV mặc dù đã thông báo ngưng phát quảng cáo cho phòng khám Trung Quốc nhưng đến tối 18-6 vẫn thấy có quảng cáo trên kênh này. Ngày 20-6, ông Nguyễn Tấn Khoa - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) cho biết mẫu quảng cáo Phòng khám bệnh y học Trung Quốc vẫn được phát trong thời gian qua là do bị sót lại. Từ ngày 19-6, SCTV sẽ không phát sóng mẫu quảng cáo này nữa. T.GIANG Bộ cấp phép quảng cáo, Thanh tra Sở xử lý Việc cấp phép quảng cáo và xử lý quảng cáo quá sự thật như thế nào? Đại diện Sở Y tế cho biết Bộ Y tế cấp giấy phép quảng cáo với những quảng cáo có yếu tố người nước ngoài, còn trong nước là do Sở Y tế địa phương cấp. Thẩm quyền xử phạt quảng cáo sai sự thật trên truyền hình là Thanh tra Sở Y tế. “Mấy năm trước chúng tôi đã xử phạt vì quảng cáo sai sự thật trên tivi rồi. Hiện chúng tôi đang đầu tư đầu thu phát hình đề ghi lại và xử lý” - ông Phạm Kim Bình nói. D.TÍNH