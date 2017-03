Bác sĩ công “tư vấn” bệnh nhân mổ tư

Bệnh sắp lành hóa… liệt Theo trình bày của chị Th., vợ bệnh nhân M., vào ngày 30-9-2010, anh M. bị tai nạn giao thông, được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Anh M. hôn mê do chấn thương sọ não, máu tụ màng cứng, được BV phẫu thuật hút máu tụ, lấy mảnh sọ gửi nuôi cấy ở ngân hàng mô chờ vá lại. Gần 20 ngày sau, anh M. xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, hoạt động bình thường, ăn uống tốt. Sau đó, anh M. quay trở lại BV Chợ Rẫy để tái khám. Tại đây, bác sĩ TNT (khoa Chấn thương sọ não) đã cho địa chỉ để anh M. đến nhà riêng. “Tại nhà riêng, bác sĩ T. đã giới thiệu qua BV Triều An ráp sọ vì bên đó giá không cao hơn Chợ Rẫy bao nhiêu, phòng ốc sạch sẽ. Tôi đã đưa cho bác sĩ T. 2 triệu đồng bồi dưỡng” - chị Th. kể. Ngày 28-12, gia đình đưa anh M. vào BV Triều An để được bác sĩ T. vá sọ. Sau khi vá xong, anh M. khỏe, tỉnh táo. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cô điều dưỡng rút ống dẫn lưu trên đầu thì máu phun ra và anh M. bị hôn mê. BV đã gọi bác sĩ T. vào mổ lần thứ hai. Sau đó, anh M. nằm tại BV Triều An vài ngày và được chuyển lại BV Chợ Rẫy trong tình trạng bất động cho đến ngày xuất viện (11-2). “Tưởng mổ mười mấy triệu như lời bác sĩ nói, ai ngờ số tiền lên đến 29 triệu đồng (BV Triều An thu 41 triệu đồng nhưng miễn giảm 12 triệu đồng)” - chị Th. kể tiếp. Tại cuộc thương lượng ngày 10-2 giữa bác sĩ T. và gia đình anh M. về khoản chi phí phát sinh từ khi nhập BV Chợ Rẫy lần hai, bác sĩ T. đưa ra giải pháp hoặc ông sẽ lo cho anh M. về phần thuốc men, hướng dẫn chăm sóc, hoặc ông chịu 50% tiền viện phí trừ tiền gia đình đã ứng trước (hơn 6 triệu đồng) và cho anh M. một tháng thuốc uống. Nếu chọn phương án hai, gia đình anh M. phải viết cam kết không làm phiền bác sĩ và thuốc ông cho uống nếu có bị gì thì không được đổ lỗi cho ông. Ngày 11-2, anh M. xuất viện trong trạng thái… liệt. Bác sĩ, BV tư đều vi phạm Điều trị nội trú hay ngoại trú đều giống nhau, cũng có hồ sơ bệnh án nhưng khác nhau ở điểm là bệnh nhân nằm ở BV và không nằm ở BV mà thôi. Việc bác sĩ môi giới bệnh nhân ra bên ngoài để khám chữa bệnh hoặc mổ là sai với quy chế BV về vấn đề chuyển viện (phải có giấy chuyển viện, tóm tắt bệnh án và đồng ý của lãnh đạo BV). Trường hợp cho rằng bệnh nhân tự đi là họ do từ chối điều trị tại cơ sở công là vi phạm Luật Khám, chữa bệnh. Luật chỉ cho phép từ chối khám chữa bệnh khi cơ sở điều trị vượt quá khả năng chuyên môn và nếu qua chỗ khác không phải do bác sĩ từ chối này điều trị. Cơ sở nhận điều trị những trường hợp này cũng làm sai quy định về quản lý nhân sự chuyên môn làm việc trong BV, bởi danh sách nhân sự phải được Sở Y tế phê duyệt. Những người không có tên trong danh sách không được quyền hành nghề tại BV đó. Một giáo sư giỏi cỡ nào nhưng cũng không được tùy tiện đến một cơ sở y tế điều trị. Tất cả giáo sư giỏi trên thế giới đến TP làm công tác chuyên môn cũng đều phải xin phép. Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra đối với các BV tư có thủ thuật, phẫu thuật để xem người thủ thuật, phẫu thuật có phải là nhân sự đã đăng ký với cơ quan quản lý không. Một chuyên gia Chi hội Luật gia Sở Y tế TP.HCM