Bác sĩ kê nhầm thuốc rối loạn cương dương cho bệnh nhân viêm Amydal

Đơn thuốc bác sỹ Quý kê cho bệnh nhân viêm họng Amydal cấp có tên thuốc điều trị rối loạn cương dương.



Theo Huệ Nguyễn (Báo Giáo dục Việt Nam)



Ngày 31/3/2013, anh Phùng Văn Sỹ (23 tuổi, trú tại T5, xã KRông, huyện M’Đrắk, Đăk Lăk tới khám tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, và bác sĩ Võ Thị Quý chẩn đoán anh Sỹ bị Viêm họng Amydal cấp. Theo đó, bác sĩ Hạnh kê đơn thuốc gồm 4 loại thuốc để anh Sỹ về điều trị tại nhà.Theo phản ánh, trong số các loại thuốc mà bác sĩ Quý kê cho anh Sỹ có loại thuốc Levitra không liên quan gì tới việc điều trị Viêm họng Amydal cấp. Qua tìm hiểu, được biết, Levitra là loại thuốc kê đơn - sản phẩm của hãng Bayer (Đức) mới được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để điều trị rối loạn cương dương.Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đặng Văn Hoàng, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng Khoa Liên Chuyên khoa bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết: Sáng nay (11/4), bệnh viện cũng đã phát hiện ra những sai sót của bác sĩ Quý khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã ghi nhận và đang trong quá trình điều tra xác minh.Trả lời nguyên nhân dẫn tới sự sai sót này, lãnh đạo bệnh viện cho biết: Lẽ ra phải kê thuốc Levoquin để điều trị bệnh Viêm Amydal cấp nhưng do trên phần mềm máy tính của bệnh viện, các tên thuốc được đánh theo thứ tự chữ cái từ A – Z. Bác sĩ trong quá trình kê đơn, do bệnh nhân đông nên đánh máy chữ LE và ra tên thuốc Levitra trước, bác sĩ không để ý và in ra đưa cho bệnh nhân nên mới dẫn tới sai sót này.Lãnh đạo bệnh viện Thiện Hạnh cũng cho biết: Sự sai sót này cũng không dẫn tới những nguy hiểm về tính mạng hay tác dụng phụ gì cho bệnh nhân mà chỉ là thiếu chất kháng sinh để giúp điều trị bệnh. Vì nếu có phản ứng gì từ thuốc thì bệnh nhân cũng sẽ tái khám và làm việc trực tiếp với bệnh viện.Hiện tại bệnh viện cũng đã thông báo, nhắc nhở các y, bác sĩ trong viện để tránh tình trạng nhầm lẫn như thế. Còn về phía bác sĩ Quý, bệnh viện cũng sẽ tiến hành điều tra, xác minh rõ sự việc và có những biện pháp kiểm điểm, kỉ luật.Lãnh đạo bệnh viện Thiện Hạnh cũng cho biết thêm: Nhiều bác sĩ của bệnh viện cũng từng kê đơn thuốc sai nhưng họ kịp thời phát hiện và sửa ngay lúc đó.