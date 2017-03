Bác sĩ nói sốt thường, sao con tôi chết?

Người khám cho con tôi (là bác sĩ T.T.T.H.) chỉ khám sơ sài rồi cho cháu đi siêu âm bụng mà không cho làm xét nghiệm máu. Vợ tôi trình bày với bác sĩ H. rằng chúng tôi đã đưa con đến Bệnh viện Q.5 khám bệnh, uống thuốc hai ngày nhưng bệnh không thuyên giảm thì bác sĩ H. bảo con tôi chỉ bị viêm họng, sốt thường, uống thuốc từ từ sẽ hết.Tin tưởng bác sĩ, tôi đưa con về, cho uống thuốc theo toa nhưng chiều cùng ngày bệnh cháu trở nặng, mình mẩy chân tay tím ngắt, ói ra máu... Tôi vội vàng đưa con đến một bệnh viện tư cấp cứu thì đã quá muộn.



Tối 3-11 con tôi tử vong. Vợ chồng tôi chỉ có một con duy nhất và phải tốn kém hàng trăm triệu đồng mới có được bé (bé được thụ tinh trong ống nghiệm). Theo tôi, chỉ vì bác sĩ khám sơ sài, chẩn đoán không ra bệnh nên con tôi chết. Vậy con tôi chết vì bệnh gì, ai chịu trách nhiệm về cái chết của con tôi?





TRẦN QUỐC TUẤN (Q.5, TP.HCM)



TS.BS Nguyễn Thanh Hùng (phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1) trả lời:Như gia đình đã phản ảnh, cháu Mai bị sốt hai ngày, ngày đầu sốt cao, ngày thứ hai có đỡ sốt hơn và bị nôn ói, gia đình đưa cháu đến phòng khám Bệnh viện Nhi Đồng 1. Cháu đã được bác sĩ thăm khám đầy đủ tổng trạng, tim, phổi, bụng. Thấy cháu sốt ngày thứ hai và có triệu chứng nôn ói nổi bật nên bác sĩ cho siêu âm bụng để loại trừ bệnh lý ngoại khoa (thường bác sĩ phòng khám có chỉ định cho thử máu đối với bệnh nhi sốt cao từ ngày thứ ba trở đi theo dõi sốt xuất huyết hoặc có dấu hiệu gợi ý bệnh lý nhiễm trùng nặng).Khi có kết quả siêu âm bụng bình thường, bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị viêm họng, rối loạn tiêu hóa và cho toa thuốc uống, dặn dò gia đình theo dõi những dấu hiệu bệnh trở nặng để trở lại bệnh viện ngay và hẹn tái khám.Theo gia đình, khi về đến nhà khoảng 10g ngày 3-11 cháu Mai vẫn nói chuyện, chơi bình thường. Đến hơn 19g, cháu được cho ăn cháo và xem tivi. Sau đó cháu đột ngột than mệt, sặc ra một cục máu bầm và tím tái. Gia đình đưa ngay cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Những thông tin trên cho thấy bệnh của cháu diễn biến trở nặng rất đột ngột.Nguyên nhân có thể do vỡ dị dạng mạch máu gây xuất huyết hay do những nguyên nhân khác thì phải qua giải phẫu tử thi mới có thể biết được. Bệnh viện đã đến gia đình chia buồn, trao đổi để có sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ giữa gia đình và bệnh viện.Theo L.TH.H. (TTO) ghi