Bác sĩ phán vu vơ, thai phụ dễ lên ruột

Trong quá trình khám, có những trường hợp bác sĩ mới nghi ngờ bệnh tật đã vội tiên đoán những hậu quả nặng nề làm nhiều người xiêu hồn lạc phách!



“Lên ruột” vì… bác sĩ phán ẩu



Theo TS.BS. Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng khám thai bệnh viện phụ sản Từ Dũ, để có thể xác định chính xác các bệnh lý của thai nhi, cần phải qua nhiều bước kiểm tra, xét nghiệm khác nhau. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Ảnh: CTV



Chị Hoàng Thị Thu Hà (28 tuổi), ngụ tại TP.HCM, có thai ở tuần thứ 11. Đến khám tại bệnh viện H., một bệnh viện lớn, bác sĩ yêu cầu chị siêu âm độ mờ da gáy thai nhi. Sau siêu âm, bác sĩ cho biết nghi ngờ thai nhi bị Down và yêu cầu chị khi thai nhi được 17 tuần tuổi thì quay lại chọc nước ối để xác định. Bác sĩ cũng yêu cầu vợ chồng chị Hà phải làm giấy cam kết đồng ý chọc nước ối, chấp nhận những rủi ro xảy ra và nộp kèm theo 2 triệu đồng.



Qua cơn choáng váng, vợ chồng chị Hà đến bệnh viện Từ Dũ khám lại. Tại đây, bác sĩ siêu âm, đo chiều dài đầu, mông, chân của thai nhi và cho biết em bé mới có 43mm (theo tiêu chuẩn, chiều dài của em bé tối thiểu 45mm mới có thể siêu âm độ mờ da gáy) nên không siêu âm ngay được mà hẹn anh chị tuần sau quay trở lại. Kết quả siêu âm và xét nghiệm máu sau đó cho thấy thai nhi phát triển bình thường!



Một trường hợp khác, chị Liên có thai lần đầu được tám tuần tuổi. Khám và siêu âm thai tại bệnh viện tư nhân V., bác sĩ cho biết không thấy túi thai mà chỉ phát hiện “một hình thù gì đó” ngoài tử cung. Nghi ngờ thai nằm ngoài tử cung, bác sĩ kêu chị Liên đi làm xét nghiệm máu. Sau đó, bác sĩ cho chị Liên về nhà (cách bệnh viện 20km) và dặn dò: không được đi đâu xa, chỉ nằm yên ở nhà và theo dõi, nếu chỉ thấy hơi đau bụng thì điện ngay cho bác sĩ và lập tức đến bệnh viện! Vợ chồng chị Liên tuyệt vọng. Hai ngày sau, tại bệnh viện Từ Dũ, qua siêu âm, thử máu, bác sĩ kết luận thai của chị Liên vẫn nằm trong tử cung và phát triển bình thường!



Muốn định bệnh phải qua nhiều xét nghiệm, kiểm tra



Theo TS.BS Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng khám thai bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), hiện nay, tại các bệnh viện phụ sản lớn, nhỏ, bác sĩ thường phải thăm khám cho khoảng 100 người/ngày, do vậy, nhiều bác sĩ không có thời gian để phân tích, giải thích rõ ràng với bệnh nhân, khiến bệnh nhân hoang mang trước những nghi ngờ về bệnh tật hoặc bất thường của thai nhi, làm ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của bà mẹ và thai nhi.



Bác sĩ Hà khuyến cáo, khi có dấu hiệu có thai, thai phụ cần được thăm khám càng sớm càng tốt để biết chính xác mình có thai hay không. Trong giai đoạn một của thai kỳ, thai phụ cần được siêu âm đo độ mờ gáy của thai nhi và xét nghiệm máu để phát hiện kịp thời bệnh lý của thai nhi. Để có thể xác định chính xác các bệnh lý, cần phải qua nhiều bước kiểm tra, xét nghiệm khác nhau. Vì thế, thai phụ không nên mất bình tĩnh khi bác sĩ chẩn đoán chỉ sau vài lần thăm khám bên ngoài hay sau siêu âm. Riêng việc chọc ối để xác định dấu chứng của hội chứng Down ở thai nhi, theo bác sĩ Hà, thông thường qua sàng lọc 1.000 trường hợp chỉ còn 2 – 3 trường hợp có nguy cơ cao và chỉ những trường hợp này mới cần chọc ối để kiểm tra tiếp. “Nếu thai phụ thuộc nhóm nguy cơ thấp thì không chọc ối vì nguy cơ tai biến và sẩy thai do chọc ối rất cao (tỷ lệ 1/200)”, bác sĩ Hà nói.



Tương tự với trường hợp thai ngoài tử cung, bác sĩ Hà cho rằng chỉ có khoảng 30/100 ca được phát hiện qua siêu âm bởi những bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Mổ nội soi để chẩn đoán là cách tìm thai ngoài tử cung hiệu quả hơn. Trong trường hợp này, bác sĩ phải tư vấn kỹ cho bệnh nhân để chẩn đoán và điều trị.





Theo Hoàng Nhung ( SGTT)