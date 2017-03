Bác sĩ phẫu thuật toát mồ hôi do bệnh viện tiết kiệm điện?

BS Huỳnh Kim Khoe, chuyên khoa sản, bệnh viện Hùng Vương, thừa nhận việc bác sĩ kêu nóng trong khi mổ là sự thật, nhưng không phải do bệnh viện tiết kiệm điện mà do máy lạnh trung tâm bị hư. Vì trùng với thời điểm thực hiện chương trình tiết kiệm điện của Chính phủ nên các bác sĩ hiểu nhầm. Trong thời gian sửa chữa máy trung tâm, bệnh viện đã phải tháo máy lạnh ở hội trường để lắp cho các phòng phẫu thuật, phòng sinh…



BS Nguyễn Văn Trương, giám đốc bệnh viện Hùng Vương giải thích thêm, bệnh viện có hai hệ thống máy lạnh: máy lạnh trung tâm và hệ thống máy lạnh cục bộ. Hệ thống máy lạnh trung tâm được làm lạnh liên tục ở mức 25oC tại khoa nhi, khoa hồi sức tích cực, khoa phẫu thuật, khoa sinh. Hệ thống này có khu thông gió cưỡng bức luôn hút, thổi và lọc khí, vừa rồi bị hư.



Bộ phận bảo trì không tiên đoán và báo cáo sự cố để chuẩn bị, nên khi hư hỏng một số bộ phận bệnh viện trở tay không kịp. Các trang thiết bị thay thế phải nhập về từ nước ngoài nên phải đợi hai đến ba tuần mới có thể khắc phục, chi phí lên tới hơn 40 triệu đồng.



Hơn nữa, đây là thời điểm yêu cầu tiết kiệm điện, giảm chi tiêu công, không được mua thêm máy lạnh, máy in, máy fax… nên khi bệnh viện đề xuất mua thêm mười máy lạnh cá nhân và quạt thông gió thì kho bạc nhà nước không thanh toán, yêu cầu bệnh viện phải chứng minh. Nay, bệnh viện đã tự bỏ tiền mua máy lạnh cá nhân để lắp cho các phòng. Linh kiện thay thế hệ thống máy lạnh trung tâm đang trên đường nhập về, khoảng một tuần nữa hệ thống trung tâm sẽ hoạt động trở lại.



TS Lê Thị Anh Thư, chủ tịch hội đồng Chống nhiễm khuẩn TP.HCM cho biết, không khí tốt trong phòng mổ là một trong những yếu tố góp phần giải quyết nhiễm khuẩn bệnh viện, nhằm giảm nhiễm trùng bệnh viện. Nếu nhiệt độ phòng mổ không đủ chuẩn dễ làm cho vi khuẩn phát triển. Do đó phòng phẫu thuật nào cũng có hệ thống thông khí, hệ thống vi sinh tốt, máy lạnh phải luôn giữ nhiệt dưới 25oC. Tuy nhiên, nếu độ lạnh không đủ, bác sĩ vẫn có thể phẫu thuật được, miễn là phòng ốc và dụng cụ, con người được vô trùng một cách an toàn, nhưng không nên để tình trạng này kéo dài.



Một số chuyên gia của hội nhiễm khuẩn bệnh viện cho rằng, các bệnh viện nên lắp máy lạnh dự phòng cho hệ thống trung tâm để phòng khi xảy ra sự cố.





Theo Hoàng Nhung ( SGTT)