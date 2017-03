Bác sĩ quảng cáo thuốc: vi phạm y đức

Thuốc là một sản phẩm nhạy cảm, liên quan đến sức khoẻ và tính mạng con người nên quảng cáo thuốc cũng cần sự minh bạch và khách quan. Ảnh: Lê Quang Nhật



Vi phạm quy định của bộ Y tế

Nghĩa vụ luật hành nghề y khoa – hội đồng quốc gia Y sĩ đoàn Pháp, năm 2000Điều 13: Khi bác sĩ tham gia hoạt động thông tin truyền thông mang tính chất giáo dục y tế, dù sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, cũng chỉ được đề cập đến các dữ liệu đã được xác minh, phải thận trọng và lưu ý về những tác động có thể có của những tuyên bố đối với công chúng.

Vi phạm y đức

Nổi cộm nhất hiện nay là quảng cáo thuốc cảm P.E. do công ty dược nước ngoài GSK phân phối và tiếp thị, xuất hiện với tần số khá dày trên sóng VTV và một số tờ báo. Trong quảng cáo này, nhân vật nam chính cho biết suốt 18 năm qua ông đã đi khắp nơi “chăm sóc đồng bào vùng sâu, vùng xa” và do “áp lực công việc”, ông bị đau đầu và phải uống thuốc P.E. Theo thông tư 13/BYT về hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc, bộ Y tế nghiêm cấm “lợi dụng hình thức thầy thuốc hướng dẫn cách phòng bệnh, chữa bệnh hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc bằng các bài viết trên báo, bằng các chương trình phát thanh, truyền hình để quảng cáo thuốc”.Như thế, nếu chiếu theo thông tư 13, quảng cáo này sai trái rõ ràng vì nhân vật chính được nhận diện là bác sĩ T.V.K., nguyên cán bộ đoàn trường đại học Y dược TP.HCM, cho dù ông không mặc áo blouse trắng!Để lách thông tư 13, hiện nay một số bác sĩ/dược sĩ tham gia quảng cáo thuốc thường “núp bóng” dưới dạng trả lời thắc mắc hoặc tư vấn sức khoẻ cho bạn đọc. Trong vài số liền, trên chuyên mục Thầy thuốc của bạn của một tờ báo phía bắc, sau khi nói về bệnh suy thận mạn, một bác sĩ tên tuổi đã đề nghị bạn đọc sử dụng I.T.V. trong một thời gian dài “để ngăn ngừa suy thận”.Khôn khéo hơn, một số chuyên gia đầu ngành y lại cho mượn hình ảnh và ý kiến của mình để giúp các công ty dược phẩm quảng cáo sản phẩm. Điển hình trong chương trình Sức khoẻ cho mọi người với đề tài “Phòng tránh cận thị học đường” trên VTV gần đây, sau khi đưa ra một số biện pháp như cho trẻ ngồi học đúng tư thế, đầy đủ ánh sáng, bác sĩ đông y H.K.T. khuyên cha mẹ bổ sung những thực phẩm giàu vitamin A và cho trẻ sử dụng sản phẩm hỗ trợ mắt là… cốm bổ mắt K.!Thế nhưng “chiêu” quảng cáo sử dụng tên tuổi và hình ảnh thầy thuốc phổ biến nhất hiện nay là đăng tải bài viết của bác sĩ về một chứng bệnh nào đó kèm theo hình ảnh sản phẩm. Chẳng hạn trên một tờ báo mạng, bên dưới bài viết về nội tiết tố sinh dục nam của bác sĩ L.T.T. là mẫu quảng cáo loại sâm được cho là “giúp cơ thể sản sinh nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên, làm chậm mãn dục, phục hồi sinh lực phái mạnh”. Dĩ nhiên, khó bắt giò được kiểu quảng cáo này vì không vi phạm quy định, nhưng chắc chẳng ai tin quan hệ bác sĩ – công ty dược là “vô tư”.Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên giám đốc trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khoẻ TP.HCM cho biết tình trạng thầy thuốc cho phép nhà sản xuất hay công ty tiếp thị sản phẩm thuốc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình, dù dưới hình thức nào cũng là không đúng. Bác sĩ Ngọc phân tích: “Khi thấy một thầy thuốc tên tuổi nói về một loại thuốc nào đó, người dân thường đặt trọn niềm tin. Thế nhưng nếu như sử dụng không thấy hiệu quả hoặc không đúng với những gì quảng cáo, người dân sẽ mất niềm tin, khi đó hình ảnh của người thầy thuốc và cơ sở y tế nơi thầy thuốc công tác sẽ bị ảnh hưởng”.Theo bác sĩ Ngọc, việc bác sĩ tham gia quảng cáo thuốc cũng có thể được xem xét dưới góc độ luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực từ ngày 1.7.2011), vì luật này cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác.Trong khi đó, theo TS Nguyễn Huy Quang, vụ phó vụ Pháp chế (bộ Y tế) quy định của thông tư 13 khá rõ ràng, vì thế việc sử dụng hình ảnh thầy thuốc để quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng là hoàn toàn sai trái. Nhưng ông cho biết: “Quy định là vậy, nhưng trên thực tế hiện nay nhiều thầy thuốc vẫn nhận quảng cáo dưới nhiều hình thức khác nhau.Điều này là do lương tâm của mỗi người. Việc xử phạt hiện nay chưa thực hiện được nhiều, mặc dù quy định thì rõ ràng và có thể áp dụng để xử lý”.Theo Phan Sơn – Lệ Hà (SGTT)