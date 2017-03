Bác sĩ siêu âm "áy náy" vì không phát hiện thai nhi hai đầu

Ngày 15/10, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thu Hận công tác tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Sóc Trăng cho biết qua kiểm tra hồ sơ phát hiện sản phụ sinh bé hai đầu từng siêu âm nơi đây. Lúc đó thai được 16 tuần, siêu âm phát hiện hai đầu, hai cột sống, hai tim, giới tính hình thành là nữ.



Theo bác sĩ Hận, trung tâm không có máy siêu âm 3 chiều mà chỉ có 2 chiều nên theo nguyên tắc siêu âm khi thấy đầu của em bé bên này liền “mò” theo xuống xương sống chạy dài xuống hai chân. Đầu siêu âm tiếp tục chuyển sang đầu bên kia di chuyển tiếp xuống dưới lại thấy thêm một xương sống chạy dài đến hai chân. Thai có hai tim nên phiếu siêu âm ghi kết quả song thai.









Hơn một tháng sau, thai phụ tiếp tục đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Sóc Trăng khám thai nhưng không siêu âm. Thấy thai nhi phát triển tốt nên cơ sở y tế không có chỉ định gì thêm ngoài việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi nhiều.“Có thai phụ bụng to, nước ối nhiều siêu âm thấy rõ nên sớm phát hiện ra bất thường.Ở đây chỉ có máy siêu âm 2 chiều nên gặp trường hợp thai phụ nước ối ít như chị Dân thì chúng tôi chỉ có cách dò tìm từ đầu đến xương sống rồi đến chân nên không phát hiện bất thường về thai hai đầu. Chúng tôi thấy áy náy lắm vì đã không phát hiện được song thai dính để sinh ra bé có hai đầu như vậy”, bác sĩ Hận giãi bày.Sáng 12/10 sản phụ Lâm Thị Mỹ Dân (35 tuổi) ở ấp Sà Lan, xã An Ninh (Châu Thành, Sóc Trăng) chuyển dạ được gia đình đưa đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Sóc Trăng sinh nở. Qua kiểm tra, bác sĩ thấy ngôi thai bất thường phải sinh mổ nên chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.Qua thăm khám, bác sĩ sản khoa của bệnh viện phát hiện bé chỉ có một thân minh nhưng hai đầu nên quyết định mổ bắt con ngay. Hiện bé đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, tìm hướng xử trí thích hợp, sản phụ còn nằm tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Bé có hai đầu, hai xương sống nhưng chung gan, ruột non, ruột già, bộ phận sinh dục, hai chân..., là trường hợp song sinh không hoàn chỉnh hiếm gặp.Do đó các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiên lượng khó tách thành công thành hai cơ thể riêng biệt mà phải hy sinh một bé. Trường hợp quá khó khăn, có thể bé phải lớn lên cùng với hai đầu. Nhà nghèo, làm nông với vài công ruộng nên khi đưa bé hai đầu lên TP HCM chữa trị, gia đình chỉ kịp vay hàng xóm vài trăm nghìn đồng.Chiều 15/10, Lâm Tấn Diễn (em trai út của sản phụ Dân) để mẹ ở lại chăm sóc cháu bé, còn mình đón xe về Sóc Trăng dự định bàn chuyện cầm cố đất để lo cho hai mẹ con.Theo Thiên Phước (VNE)