Bác sĩ trượt tay làm rơi bé sơ sinh vào bếp sưởi

Mặc dù ngay sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, các bác sĩ vẫn không mấy lạc quan về tình trạng của em.





Em bé rơi vào bếp sưởi đang được các y tá thay tã. Ảnh: Hsw.cn.



Theo Vương Linh (VNE)



Hu Xiaoyong, một bác sĩ trong kíp mổ đẻ này cho biết, khi em bé vừa chào đời thì một bác sĩ đỡ đã không giữ được bé do các chất nhầy quá trơn trên da em. Đứa trẻ đã rơi ngay xuống chiếc bếp sưởi dưới gậm giường, do người cha mang đến vì đèn sưởi của bệnh viện bị hỏng.Theo tờ China Business News, hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định nhưng em vẫn chưa hết nguy hiểm do vết bỏng khá nặng. Bác sĩ chuyên về chấn thương Dong Maolong cho biết, em bị bỏng 60%, chủ yếu ở lưng. "Cháu bé sẽ rất khó hồi phục hoàn toàn vì các cơ quan của trẻ sơ sinh chưa phát triển đầy đủ, mà vết bỏng lại rất rộng", bác sĩ Dong nói.Theo ông, sau này em bé có thể cần phải ghép da nhưng cũng khó tránh được các biến chứng sau bỏng.