Bác sĩ với chiếc lò xo nổi tiếng

Một người vì nghề, làm việc rất khoa học Lĩnh vực thông tim can thiệp cho bệnh tim bẩm sinh chỉ mới bắt đầu tại Việt Nam khoảng 15 năm nay. BS Phi vừa là người trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh cho bác sĩ Việt Nam vừa là cầu nối để đưa các chuyên gia hàng đầu thế giới về can thiệp tim đến với Việt Nam, góp phần giúp bác sĩ Việt Nam nhìn nhận về lĩnh vực can thiệp tim bẩm sinh hoàn chỉnh hơn. Việc BS Phi phát minh ra dụng cụ là một sợi dây lò xo có tính nhớ hình mà giới chuyên môn quen gọi là “coil”, dùng để can thiệp bít lỗ thông liên thất qua đường ống thông mà bệnh nhi không phải qua cuộc mổ tim hở là một thành công lớn. Tại Việt Nam đã thực hiện được khoảng 700 ca can thiệp đóng lỗ thông liên thất. Dụng cụ coil của BS Phi được dùng chiếm 1/3 trường hợp. Chiếc coil này có nhiều ưu điểm phù hợp với hình dạng của lỗ thông. Hơn nữa tính chất mềm mại của chiếc coil có thể tránh được những sang chấn cho cấu trúc tim. Đây là một phương pháp rất mới ngay cả trên thế giới. ThS-BS NGUYỄN BÁ TRIỆU, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật-Can thiệp Tim Mạch - BV Đà Nẵng . Vì sao ông chọn chuyển giao kỹ thuật thông tim mà không là cái khác? + Thông liên thất là bệnh có tỉ lệ cao nhất trong bệnh tim bẩm sinh (30%). Những lỗ thông không phức tạp lắm sẽ dùng phương pháp can thiệp dụng cụ qua đường ống thông, hạn chế mở lồng ngực để giảm bớt những biến chứng có thể xảy ra. Nhờ đó, bác sĩ phẫu thuật có thể dùng thời gian này giải quyết những ca phức tạp hơn. BS LÊ TRỌNG PHI