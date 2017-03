Bánh nở ngực, kẹo tăng “kích thích”!

Không nên mua hàng không rõ nguồn gốc Thống kê trên trang web thucphamchucnang... có gần 150 nhà sản xuất và gần 180 đại lý kinh doanh mặt hàng này. Nhóm sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài xuất xứ rất đa dạng từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến Hà Lan, Anh, Hoa Kỳ... Phân loại theo công dụng (như quảng cáo), có thể chia thực phẩm chức năng trên thị trường hiện nay thành nhiều nhóm như nhóm thực phẩm chức năng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe; chữa bệnh; nhóm thực phẩm chức năng có công dụng làm đẹp, giảm cân... Riêng nhóm thực phẩm chức năng dành cho trẻ em trên trang thucphamchucnang... đã có đến hơn 20 sản phẩm, thực phẩm sức khỏe sinh lý nữ có đến gần 30 sản phẩm đủ mọi nguồn gốc xuất xứ. Thực phẩm chức năng có nguồn gốc ngoại đến tay người tiêu dùng thường qua các kênh trực tiếp - kinh doanh đa cấp, hoặc gián tiếp thông qua các đại lý bán hàng, trong đó con đường không chính thống là nhập lậu (có hình thức hàng xách tay rất phổ biến). Những người kinh doanh thực phẩm chức năng dạng hàng xách tay thường lập topic trên các trang mạng về trẻ em, phụ nữ... để quảng cáo bán hàng. Để tăng thêm lòng tin cho khách hàng, những người kinh doanh hàng xách tay theo kiểu này đều khẳng định có họ hàng, người thân, bạn bè làm trong ngành hàng không lấy hàng trực tiếp ở nước ngoài. Tuy nhiên trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 11-9, phó cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua hàng xách tay, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu. Theo ông Phong, hiện Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương chịu trách nhiệm chống gian lận thương mại, hàng nhập lậu, trong đó có hàng xách tay. Các quy định hiện hành đã cấm kinh doanh các sản phẩm xách tay, nhập lậu. Theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tám tháng đầu năm 2012, khoảng 51% vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm được xử lý liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng. Hai hành vi thường thấy nhất là quảng cáo không phép và quảng cáo quá mức cho phép. Với hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và nhà nhập khẩu/sản xuất rõ ràng, sai sót này đã là quá nhiều và quá lớn. Trong khi lượng thực phẩm xách tay (chưa ai thống kê được số lượng, chủng loại) thì tình hình còn hỗn độn đến mức nào! L.ANH - Q.LIÊN