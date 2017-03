Bánh trung thu: Công Thương quản vỏ, NN&PTNT quản nhân

Một bầu sữa, hai bộ… “ôm”! Không chỉ các DN sản xuất bánh trung thu kêu trời vì Luật ATTP mà các DN chế biến sữa cũng lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Lãnh đạo một DN chế biến sữa ở TP.HCM cho biết hằng ngày DN của ông thu gom sữa bò tươi từ các hộ kinh doanh rồi bảo quản lạnh trước khi đưa vào chế biến, công đoạn này do ngành NN&PTNT quản lý. Sữa bò tươi sau đó được đưa vào chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau và công đoạn này lại do ngành công thương quản lý! Lãnh đạo một DN chế biến sữa ở Bình Dương cũng cho biết càng nhiều bộ quản lý thì càng nảy sinh nhiều rối rắm. Ví dụ, khi xảy ra ngộ độc sữa, ngành NN&PTNT sẽ điều tra khâu thu gom và bảo quản sữa tươi nguyên liệu, trong khi ngành công thương điều tra quy trình sản xuất sữa. “Thử hỏi sản phẩm của một DN mà hai ngành cùng lấy mẫu rồi gửi xét nghiệm ở hai nơi khác nhau thì liệu kết quả có đồng nhất?”. Đã vậy, trước đây nếu muốn quảng cáo thì chỉ cần thông qua ngành y tế, nay muốn quảng cáo phải qua cả hai ngành. Trong đó, nội dung quảng cáo khâu thu gom sữa tươi nguyên liệu do ngành NN&PTNT duyệt, còn nội dung quảng cáo quy trình sản xuất sữa thành phẩm lại do ngành công thương thẩm định! Không chỉ các DN sản xuất và kinh doanh bánh trung thu mà nhiều DN sản xuất và kinh doanh thực phẩm khác cũng đang gặp khó khăn bởi chưa có cơ quan nào đứng ra giải quyết việc cấp giấy chứng nhận VSATTP. Trước thực trạng trên, Sở Y tế có kế hoạch đề xuất UBND TP.HCM tổ chức buổi họp giữa các sở liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các DN và sức khỏe người tiêu dùng. ÔngHUỲNH LÊ THÁI HÒA,

Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM