Báo động chuyện đâm đũa vào mắt

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, tại Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau khi xảy ra vụ việc, anh Dũng đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc rồi chuyển lên BV Bà Rịa. Do tình trạng khá nguy kịch nên anh Dũng được chuyển lên BV Chợ Rẫy. Ngày 21-10, Công an huyện Xuyên Mộc đã nhận được đơn trình báo vụ việc của người nhà anh Dũng. Bước đầu Công an huyện Xuyên Mộc, đã làm việc với một nhân chứng - người cùng ngồi nhậu trong nhóm với Dũng. Người này cho biết hôm xảy ra sự việc, nhóm này gồm sáu thanh niên trong đó có anh Dũng cùng một cô gái đi ăn tối, nhậu tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Trong lúc nhậu có xảy ra mâu thuẫn giữa anh Dũng và một thanh niên tên Tưởng. Tưởng là người đã dùng đũa đâm vào mắt anh Dũng. Về tên tuổi và địa chỉ cụ thể của Tưởng, nhóm bạn của anh Dũng không biết. Thông tin ban đầu chỉ biết Tưởng làm nghề đi biển. Công an huyện Xuyên Mộc đã liên lạc được với Tưởng qua điện thoại và yêu cầu Tưởng đến làm việc để tiếp tục điều tra. T.KHÁNH