Rủi ro y khoa: bệnh nhân chịu thiệt

Giảm đối đầu bằng “bảo hiểm trách nhiệm”

Một số vụ bệnh nhân bị tai biến yêu cầu bệnh viện bồi thường



* Ngày 14-2-2011, bà Trần Thị Vân (48 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) đến Bệnh viện 115 điều trị bệnh trật khớp cột sống. Ngày 17-2, bà Vân được bác sĩ phẫu thuật. Ngày 25-2 bà Vân đi lại được nhưng vết mổ còn rỉ máu và chảy nước vàng. Ngày 27-2, bà Vân được mổ lần hai để cắt lọc, khâu lại vết thương. Tuy nhiên, lần mổ này bà Vân bị sốc thuốc mê, chết lâm sàng. Sau gần hai tháng điều trị, bà Vân thoát chết nhưng không nhận biết được người thân, không nói được, không cử động được. Gia đình bà Vân đã đóng viện phí cho bệnh viện hơn 123 triệu đồng.Sau đó, ông Đặng Văn Nam - chồng bà Vân - đã làm đơn khiếu nại và yêu cầu Bệnh viện 115 phải hoàn trả 250 triệu đồng... Ngày 10-7, Bệnh viện 115 đã hỗ trợ người bệnh hơn 188 triệu đồng. * Tháng 5-2010, hơn 20 bệnh nhân sau khi mổ phaco tại Bệnh viện Mắt TP.HCM đã bị mù do tai biến nhiễm trùng từ chất chỉ thị màu trypan blue có vi trùng mủ xanh. Bệnh viện Mắt TP đã nhận trách nhiệm và đứng ra thương lượng bồi thường cho các bệnh nhân khoảng 8-10 triệu đồng/người. Tuy nhiên, 12 bệnh nhân không đồng ý với mức bồi thường này đã khởi kiện bệnh viện ra Tòa án nhân dân Q.3 với mức yêu cầu bồi thường việc mù một bên mắt ít nhất 100 triệu đồng mỗi người. Sau khi thụ lý, Tòa án nhân dân Q.3 đã tiến hành tổ chức hòa giải. Kết quả hòa giải, tính đến giữa tháng 9-2011 có bảy bệnh nhân đồng ý mức bồi thường của bệnh viện (15-40 triệu đồng/bệnh nhân) và rút đơn kiện, còn năm bệnh nhân không đồng ý, tiếp tục theo đuổi vụ kiện, yêu cầu bệnh viện bồi thường 70-120 triệu đồng/bệnh nhân. L.TH.H.

Nhưng phần thiệt thòi thường nghiêng về bệnh nhân vì không có bên thứ ba đánh giá thiệt hại. Ngày 14-11, Thủ tướng đã ký ban hành quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh. Lần đầu tiên, vấn đề bảo hiểm cho một nghề nhiều rủi ro như nghề y có quy định rõ ràng.Bị chẩn đoán u mỡ khi đang là học viên ngành công an nhân dân, Chu Lâm Tới (Diễn Châu, Nghệ An) được bác sĩ một bệnh viện của ngành công an tiên lượng sau phẫu thuật sẽ hết cảm giác tê mỏi chân tay. Tuy nhiên, không ngờ sau ca phẫu thuật định mệnh, đôi chân đang lành lặn của chàng thanh niên 20 tuổi đột nhiên liệt hoàn toàn, không cử động, rồi dần dần không còn cảm giác. Ban lãnh đạo bệnh viện hứa sẽ giải quyết thỏa đáng cho người bệnh, sẵn sàng trả mọi khoản viện phí khi bệnh nhân chuyển sang bệnh viện khác điều trị.Song thực tế, Tới được chuyển về bệnh viện huyện và chỉ được trả tiền thuốc (theo đơn) trong năm đầu tiên, chừng 8 triệu đồng, theo chính sách dành cho học viên an ninh nhân dân. Sau đó, Tới bị cắt chế độ và không được hưởng bất cứ khoản trợ cấp nào.Một năm sau, bệnh viện lại hứa sẽ trả một khoản gọi là “bồi thường” sai sót, để bố con Tới đừng lặn lội ra Hà Nội nữa, vì bệnh nhân nào nhập viện biết chuyện của Tới cũng hốt hoảng xin về, không dám điều trị tiếp. “Vấn đề không phải là tiền mà là thái độ của người thầy thuốc. Sau ca mổ, bao nhiêu lần gặp nhau ngoài hành lang bệnh viện, muốn hỏi tình hình bệnh tật của cháu mà bác sĩ cứ giả lơ như không thấy, tôi không cầm lòng được”, bố Tới nói. Nhưng không phải gia đình nào cũng kiên trì đòi bồi thường bằng được như gia đình Tới.Lặn lội ra vào Nghệ An - Hà Nội dăm lần bảy lượt, cuối cùng ban giám đốc bệnh viện đã họp và quyết định bồi thường 100 triệu đồng cho Tới.Hiện Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) là một trong số rất hiếm hoi bệnh viện đã mua bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn. Theo một lãnh đạo bệnh viện, VN chưa có loại hình bảo hiểm này và Bệnh viện Việt Pháp phải đặt mua tại văn phòng đại diện của một công ty bảo hiểm nước ngoài.“Ở nước ngoài, nghề nghiệp gì cũng cần bảo hiểm. Theo tôi, cái lợi của bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh là giảm đối đầu giữa bệnh viện - bệnh nhân.Bác sĩ có thể làm hết sức mình để chữa trị cho người bệnh, nếu xảy ra tai biến sẽ có bên thứ ba là công ty bảo hiểm thực hiện giám định và chi trả đền bù” - đại diện Bệnh viện Việt Pháp cho hay.Theo hướng dẫn trong nghị định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh vừa được ban hành, kể từ ngày 1-1-2012, các bệnh viện bắt đầu triển khai mua bảo hiểm trách nhiệm cho thầy thuốc về các tai biến, rủi ro trong khám chữa bệnh do lỗi của người hành nghề. Chậm nhất là đến năm 2015, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có mô hình là bệnh viện hoàn tất mua loại bảo hiểm này.Các loại hình cơ sở khám chữa bệnh còn lại, chậm nhất là năm 2017 phải hoàn tất mua bảo hiểm trách nhiệm cho người hành nghề.Có quy định, nhưng thời gian để hoàn tất triển khai quy định này còn rất dài. Một trong những lý do mà những người soạn thảo tính đến là khả năng cân đối chi tiêu của bệnh viện công đang rất khó khăn.Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bảo hiểm trách nhiệm là bắt buộc và bệnh viện sẽ phải nghiên cứu kỹ về mệnh giá, lợi ích..., có bảo hiểm là đỡ lo ngại trách nhiệm, nhưng với bệnh viện công hiện giờ, cái khó nhất là cân đối thu chi.Theo NGỌC HÀ - LAN ANH(TTO)