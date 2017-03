Bảo hiểm y tế: người dân kêu, bệnh viện kêu...

Tại cuộc làm việc, bà Tống Thị Song Hương - vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) - cho hay bảo hiểm y tế vẫn đang trong tình trạng “người dân kêu, bệnh viện kêu, bảo hiểm kêu”, lý do là còn chồng chéo bộ, ngành trong vấn đề tổ chức.



Theo bà Hương, nên đề xuất thành lập hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm y tế, do bộ trưởng Bộ Y tế làm chủ tịch, đồng thời đề xuất với Bộ Nội vụ cho phép thành lập phòng quản lý bảo hiểm y tế tại sở y tế các tỉnh thành.



Theo bà Hương, Bộ Y tế làm chính sách bảo hiểm y tế nhưng không “chỉ đạo” được cơ quan bảo hiểm tại địa phương do không thuộc ngành dọc. Năm 2010 có tới trên 1.000 tỉ đồng kết dư do chậm lập danh sách và vướng mắc trong hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo.





