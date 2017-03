Bảo quản thực phẩm trong ngày tết

Do đó các loại thức ăn này cần phải được bảo quản đúng cách để giữ được lâu và góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng.

Thịt, cá tươi sống

Thực phẩm thịt, cá tươi sống nên bảo quản vào ngăn đá, hoặc nên chọn loại tươi, rửa sạch, để ráo, xát muối để giữ được lâu ngày. Nếu để ngăn đá, tốt nhất nên chia nhỏ thịt cá thành những phần nhỏ, gói riêng vào túi nilông sao cho dịch không bị chảy ra ngoài, để vào hộp có nắp để tránh lây nhiễm vi khuẩn. Khi cần chế biến món ăn nào có thể tiện lấy ra, rã đông và sử dụng.

Thịt bò, heo, bê, gà, vịt... làm sạch, bỏ bớt mỡ, cắt miếng chừng 10x10 cm, để ráo nước. Sau đó, đun sôi nước, nêm một ít gia vị khử mùi và cho vào đun sôi nhỏ lửa. Thịt vừa chín tới, vớt ra để ráo nước và cho vào tủ lạnh hoặc ngâm vào thau nước lạnh, đặt vào chỗ thoáng mát. Bằng cách này, thịt có thể bảo quản được 2-3 ngày.

Với hải sản, cần làm sạch, bỏ hết ruột, để ráo, ướp với muối hột, bọc vào giấy kín. Cách này giữ thực phẩm tươi 3-4 ngày.

Các loại thực phẩm cần được bảo quản đúng cách, đặc biệt trong những ngày tết.

Rau, củ, quả

Với rau quả, nếu muốn bảo quản được lâu, sau khi bỏ lá rau sâu, lá dập, cắt bỏ phần rễ, rửa sạch, cho vào bao xốp cột kín rồi để ở ngăn mát tủ lạnh.

Đối với các loại rau ăn lá: Nên chọn phần còn nguyên cụm, tươi xanh, bỏ bớt lá dập, héo. Không rửa nước mà cuộn nhẹ tay vào trong một hai lớp giấy báo để ở ngăn mát tủ lạnh. Khi dùng lấy ra rửa sạch và chế biến như rau tươi. Bằng cách trên, lá rau có thể bị héo đi đôi chút, nhưng màu sắc và chất lượng không giảm. Hơn nữa, rau có thể bảo quản được 2-3 ngày. Với từng loại rau tất nhiên sẽ thích hợp với từng nhiệt độ khác nhau.

Dưa hành, củ kiệu: Khi cắt gốc nhớ không cắt phạm phần củ. Sau khi rửa để củ thật ráo nước, nếu không sẽ dễ bị hỏng. Đun sôi thật kỹ nước ngâm. Nhớ đừng thêm muối nhạt quá, như thế để được lâu và không nổi váng trên bề mặt. Có thể mang cả hũ ra phơi nắng, như thế dưa sẽ giòn và bảo quản được lâu hơn.

Khoai tây: Khi mua về, đem nhúng vào nước nóng, sau đó làm nguội bằng nước lạnh, khoai tây sẽ giữ được vài tháng không bị nảy mầm hay bị mất phẩm chất. Khi nấu nhớ để lửa nhỏ, đều, nếu không khoai tây sẽ bị mềm ở ngoài và sượng ở trong.

Cà chua: Chọn những quả chín, vẫn còn cứng, đỏ bóng, đem rửa sạch để khô ráo và xếp lần lượt từng lớp vào trong lọ to hoặc chum vại. Cứ một lớp muối, một lớp cà. Đậy lọ lại cho kín, bảo quản ở những nơi thoáng mát

Đồ khô

Lạp xường, vịt lạp, khô nai hay những món có dầu mỡ... nên treo nơi khô ráo, bao bọc bên ngoài một lớp giấy thấm dầu để hút bớt dầu mỡ. Không treo những món này gần bếp lò, nơi phát ra sức nóng và tránh xa các loại cá khô, mực khô để khỏi nhiễm mùi

Nước tương, nước mắm sử dụng lâu hay bị ướt do có muối ở bên ngoài nên phải để chỗ khô thoáng.

Bánh tét, bánh chưng càng phải rời xa mấy thứ đồ khô trên vì rất dễ bị nhiễm mùi.

Mứt, bánh kẹo

Các loại hạt dưa, bí, mứt thèo lèo, bánh in... được sản xuất từ các loại hạt có chứa chất béo cao, rất dễ sinh ra meo mốc và độc tố có khả năng gây bệnh ung thư. Để mứt trên 10 ngày dễ bị mốc đen hoặc chua do lên men khác với vị chua ngọt tự nhiên của trái cây làm mứt. Khi mua các loại kẹo nhiều màu sắc sặc sỡ, mùi nồng so với đặc điểm tự nhiên của nguyên liệu... cần phải xem kỹ nhãn, hạn chế sử dụng cho trẻ nhỏ vì các cháu rất dễ mẫn cảm với phẩm màu và hương liệu.

