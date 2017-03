Bảo vệ tim mạch bằng sữa đậu nành

Theo khuyến cáo của các bác sĩ dinh dưỡng, không nên uống sữa đậu nành bán rong vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tốt sức khỏe nên uống sữa đậu nành đựng trong hộp giấy tiệt trùng vừa tiện lợi vừa an toàn. Mỗi ngày với hai hộp sữa đậu nành tiệt trùng trong hộp giấy có thể giúp phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Sữa đậu nành tiệt trùng đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn Công nghệ tiệt trùng (UHT - Ultra High Temperature) xử lý sản phẩm đậu nành ở nhiệt độ cao (138-140oC) trong khoảng 5 giây, sau đó làm lạnh nhanh chóng giúp giữ lại tối đa hương vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Cũng giống như các sản phẩm sữa bò, sữa đậu nành được đựng trong bao bì giấy tiệt trùng được tạo thành sáu lớp nguyên liệu, giúp sữa đậu nành không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài (ánh sáng, độ ẩm, quá trình oxy hóa, quá trình vận chuyển…). Sữa đậu nành tiệt trùng và đóng gói trong bao bì giấy vì thế có thể tươi ngon trong một thời gian dài mà không cần đến bất kỳ một chất bảo quản nào.