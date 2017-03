Bất chấp cúm H7N9, hàng nghìn gà vịt lậu vẫn tuồn từ TQ về VN

1h ngày 3-4, tại đường mòn gốc Bưởi, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển 8.000 gà, vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.



Thủ đoạn của đối tượng vận chuyển gia cầm giống nhập lậu là xé lẻ số lượng gà, vịt ra để đưa vào Việt Nam, rồi thu gom ở những địa điểm tập kết cách biên giới vài km. Sau đó, tập trung đưa lên các xe ôtô Suzuki 7 chỗ, được tháo toàn bộ chỗ ngồi trên xe để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.







Gà nhập lậu tiềm ẩn nhiều bệnh dịch và những phức tạp xã hội khác (ảnh minh họa)



Theo Hà Hoàng - Minh Anh (ANTĐ)



Lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quây bắt nhiều đối tượng đang vận chuyển khoảng 8.000 con gà, vịt giống, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không kiểm dịch về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, số con giống này có sức đề kháng kém, dễ phát sinh dịch bệnh. Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ số gà trên.