Bật mí cách nhận diện thịt trâu giả thịt bò

Đôi khi trong một sạp thịt bò, người bán sẽ trộn lẫn thịt bò và thịt trâu vì hai loại thịt này đều là thịt đỏ, không để ý sẽ khó phân biệt. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy thịt trâu có màu sẫm đen, mỡ thịt trâu trắng trong khi mỡ thịt bò vàng. Hơn nữa, thớ thịt trâu rất to, thô hơn nhiều so với thịt bò.



Ngoài ra, hiện nay cũng có tình trạng trộn lẫn thịt lợn và thịt bò, thường là thịt lợn già (vì thịt già sẽ đỏ hơn thịt lợn tơ). Do đó, nhìn thoáng qua, nhiều người dễ bị lầm. Thông thường, thịt lợn dù có đỏ cũng không thể sánh với thịt bò.



Thịt bò nặng mùi, chỉ cần sờ tay vào, đưa lên ngửi sẽ cảm thấy mùi tanh. Do đó nếu nghi ngờ có thịt lợn trộn lẫn, bạn nên ấn tay vào miếng thịt, lật qua lật lại xem xét kỹ rồi ngửi thử. Cách tốt nhất là không chọn miếng thịt không tươi màu, hơi tái và nhợt nhạt.



Thịt bò đỏ mỡ vàng (ảnh minh họa)



Bí quyết để thịt bò mềm



Sau khi ướp gia vị xong, hãy cho từ 2 đến 3 muỗng cà phê dầu ăn vào và ướp trong khoảng 20-30 phút. Khi xào, để lửa thật to, xào thật nhanh, vừa chín là nhắc xuống ngay.



Với các món bò nướng hay bò hầm, khi ướp nên cho vào bò ít nước thơm (khóm, dứa), để trong 5-10 phút thịt sẽ mềm và ngon. Ngoài ra, trong quá trình nấu bò, có thể cho vào ít bia, bò sẽ thơm, mềm, đậm đà hơn bình thường.



Cách khử mùi hôi của thịt bò



Với nhiều người, thịt bò có vị gây và khó ăn hơn thịt lợn rất nhiều. Do đó, nếu không tìm cách loại bỏ hết mùi gây, họ sẽ cảm thấy rất khó ăn.



Cách xử lý là hãy cho bò vào nồi nước lạnh (nước ngập miếng thịt) rồi đặt lên bếp đun nóng lên (chứ không sôi). Lúc này, bề mặt thịt sẽ nóng và ngưng kết lại, làm cho mùi gây trong miếng thịt giảm đi. Cách làm này chỉ nên dành cho món bò nấu, hầm, thái miếng lớn.