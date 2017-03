Bé 16 tháng hôn mê sâu ở điểm giữ trẻ tư không phép

Sáng 12/9, bố cháu Nam là anh Phan Văn Lợi (29 tuổi, quê An Giang) cho biết bé đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, trong tình trạng nguy kịch. Bé Nam mới 11 tháng tuổi, theo bố mẹ tạm trú ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Anh Lợi và vợ làm công nhân của một công ty gỗ, thường xuyên tăng ca nên gửi bé tại điểm trông trẻ của bà Ánh (cùng phường) cả ngày lẫn đêm.



Anh Lợi cho biết, ngày 9/9, khi vợ chồng anh đang làm việc thì người trông trẻ gọi điện báo tin cháu Nam bị hôn mê phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Thấy tình trạng sức khỏe của con xấu, vợ chồng anh đã xin chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng I. Theo các bác sĩ, cháu Nam hôn mê sâu do tụ máu bầm, đang trong tình trạng chết lâm sàng, cơ may hồi phục rất mong manh; nếu sống sót thì cũng sẽ khó có khả năng hồi phục như người bình thường.









Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Thuận Giao đã mời bà Ánh lên làm việc. Bảo mẫu cho rằng có thể cháu Nam hôn mê là do bị té ngã đập đầu.Trao đổi với PV, bà Ánh kể khoảng 18h chiều ngày 8/9, bà đóng cửa rào và để bé Nam ở lại nhà một mình cùng với cháu ngoại rồi đi chợ. Một tiếng đồng hồ sau, bà trở về thì thấy cháu Nam ngồi bên cạnh vũng nước tiểu, không thấy biểu hiện nào khác thường. Bà nấu cháo cho 2 đứa bé ăn rồi cho đi ngủ. “Đến 6h sáng hôm sau lay gọi mãi mà không thấy Nam dậy nên tôi bế cháu ra, thấy bé ngủ mê man nghi là bị bệnh, tôi liền cùng con gái đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu”, bà Ánh tường trình.Cháu Nam được bố mẹ gửi bà Ánh trông giữ từ ngày 15/8 đến nay với mức phí một triệu đồng mỗi tháng.Ngoài bé ra, bảo mẫu này còn trông giữ cháu ngoại và một bé trai (3 tuổi) con của một công nhân với mức giá 600.000 đồng một tháng.Đại diện Phòng Giáo dục thị xã Thuận An cho biết, nơi bà Ánh ở chỉ là nhà trọ, không đủ điều kiện để trông giữ trẻ, là điểm giữ trẻ tự phát. UBND phường Thuận Giao đã lập biên bản đóng cửa điểm nhận trông giữ trẻ tại nhà trọ của bà Ánh.Bước đầu UBND thị xã Thuận An đã trích 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình cháu Nam.Trước đó tại phường Thuận Giao cũng đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến các điểm giữ trẻ tự phát như vụ bảo mẫu “tắm hành xác bé 3 tuổi”, bảo mẫu cho uống thuốc khiến 2 trẻ ngủ li bì...Theo Kiều Trang (VNE)