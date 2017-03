Bé 2 tháng tuổi bị chó cắn mất dương vật

Tai nạn xảy ra tại bản Khơ Náp, xã Bảo Nam 2 huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ngày 1/10. Nạn nhân là cháu bé Thông Minh, người dân tộc Khơ Mú, con trai thứ 3 của anh Phò Khăm và chị Me Khăm.



Bé Minh được gia đình vượt hơn 300 km đưa xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An điều trị trong tình trạng một phần dương vật bị mất, nhiễm trùng vết thương và mất máu nặng. Chiều 4/10, cháu đã được xuất viện.



Vợ chồng anh Phò Khăm cho biết, trong khi chồng đi chạy xe ôm, một mình chị Me Khăm ở nhà chăm con. Hôm đó chị Khăm để con trai giữa nhà sàn rồi đi xuống suối để tắm giặt. Đến lúc trở về thì thấy con trai đang khóc ngặt nghẽo, máu chảy loang lổ. Cạnh đó, một con chó đang nhai khúc dương vật của cháu bé.



Người mẹ đã tìm cách chữa trị cho bé bằng các phương pháp dân gian của đồng bào dân tộc khiến vết thương bị nhiễm trùng và mất máu. Hai vợ chồng khi ấy mới bế con ra thị trấn rồi bắt xe xuống thành phố Vinh để cấp cứu.



Các bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết, đây là trường hợp hy hữu. Đoạn bị cắn đã bị chó ăn mất nên các bác sĩ không thể tiến hành nối lại cho cháu bé.



Nhiễm trùng vết thương nhưng nhờ sức khỏe của cháu bé rất tốt nên quá trình hồi phục khá nhanh. Chức năng tiểu tiện của dương vật cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Theo các bác sĩ, khi lớn lên, bé Thông Minh phải tiếp tục đến các bệnh viện lớn để tái tạo lại dương vật.





Theo Nguyên Khoa (VNE)