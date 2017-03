Bé 2 tuổi nguy kịch vì tưởng xăng là nước ngọt

Theo Li Uyên (Dân trí)

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM ngày 27/9 cho biết, khoa Cấp cứu Hồi sức của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp bệnh nhi N.N.T.L. (2 tuổi, ngụ tại quận 5) do uống nhầm xăng.Theo thông tin từ gia đình, trước đó cháu đang chơi trong nhà thì phát hiện vỏ chai Sting được bà ngoại dùng đựng xăng để tẩy sơn. Do sơ ý nên sau khi dùng bà chưa kịp cất. Tưởng là loại nước giải khát như mọi lần vẫn uống, đang lúc khát cháu chạy tới cầm chai ngửa cổ tu một hơi. Ngay lập tức cháu bị ho sặc sụa, toàn thân tím tái, khó thở.Cháu được người nhà hỏa tốc chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, qua các kết quả kiểm tra và thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái, khó thở do viêm phổi hít, ngoài ra còn biểu hiện rối loạn tri giác, lơ mơ, trụy tim mạch huyết áp tụt.Trẻ được nhanh chóng đặt nội khí quản giúp thở, chống sốc, dùng thuốc vận mạch, đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài. Sau khi được can thiệp và điều trị tích cực bé T.L. đã qua được cơn nguy kịch.Uống nhầm hóa chất đựng trong các vỏ chai nước giải khát là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ. Qua tai nạn trên, bác sĩ lưu ý phụ huynh không để hóa chất trong chai thức uống, thuốc hay hóa chất độc hại cần cất giữ xa tầm với của trẻ.