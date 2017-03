Bé 28 ngày tuổi mang khối u gan bằng nắm tay

Hiện sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tuy nhiên vẫn còn thở máy.

Trước đó, bệnh nhi được chuyển từ Cần Thơ đến trong tình trạng bụng trướng, chức năng gan bị ảnh hưởng do khối u quá to. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách khối u ra khỏi gan, 1/3 lá gan đã hỏng vì khối u bám vào cũng đã được cắt bỏ.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến bệnh nhi có khối u gan là do bất thường trong bụng mẹ. Tỉ lệ trẻ mắc phải là rất thấp. Đây là lần đầu tiên BV Nhi đồng 1 can thiệp một khối u gan to như vậy ở trẻ sơ sinh.

TÙNG SƠN