Bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin là do bị sốc phản vệ

Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân khiến bé Ph. tử vong là do bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin và cũng không loại trừ khả năng sốc nhiễm trùng (do trước đó bé Ph. đã bị ho, sổ mũi, bạch cầu cao…). Bác sĩ Đồng Sỹ Quang, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y dược (Sở Y tế Lâm Đồng) giải thích thêm, trường hợp bé bị sốc phản vệ có thể do chất lượng vắc-xin không đảm bảo hoặc do cơ địa của bé Ph. quá yếu.

Sau khi tìm hiểu quá trình tiêm chủng, các chuyên gia đã loại trừ khả năng do chất lượng vắc-xin không bảo đảm bởi trong lô vắc-xin tiêm cho bé Ph. còn có 1.100 trẻ khác cùng tiêm nhưng vẫn bình thường. Trong khi đó, trước khi tiêm vài ngày thì bé Ph. đã có biểu hiện ho, sổ mũi và các bác sĩ cho biết bé còn bị tim bẩm sinh, bạch cầu cao nên cơ địa của bé quá yếu và có thể bị sốc sau khi tiêm vắc-xin.



Trước đó, vào sáng 15-11, bé Ng.Đ.T.Ph. được gia đình đưa đến Trạm y tế Phường 9 (Đà Lạt) tiêm vắc-xin 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan, hyb). Sau khi tiêm khoảng 30 phút, bé không có biểu hiện gì bất thường và được gia đình đưa về nhà. Đến chiều tối 15-11, bé Ph. bị khó thở, toàn thân tím tái và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nhưng đến 3 giờ sáng 16/11 bé Ph. đã tử vong.