Bé 3 tuổi kẹt giữa cục nóng điều hòa chơi vơi nơi tầng 7

Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư nằm trên con phố ở nam Bắc Kinh, Trung Quốc, lúc 15 giờ chiều qua, 15/6/2011. Cậu bé chỉ mới 3 tuổi, sống ở tầng 8, chơi một mình không may rơi khỏi lan can, nhưng rất may cậu lại lọt thỏm trong khoảng không giữa cục nóng điều hòa và bức tường tầng 7.

Người nhà cậu bé cho biết, mình chỉ định xuống mua sắm vài thứ ngay dưới chân cầu thang, vì thấy bé nằm chơi một mình trên sàn nhà nên đã chủ quan khóa cửa ra khỏi nhà mà không nghĩ ngợi gì.

Được biết, cậu bé 3 tuổi may mắn không gặp thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cả khu phố và lực lượng cảnh sát phải rất vất vả và thót tim để cứu cậu bé.



Theo Hàn Giang (Dân Việt/163, CN)